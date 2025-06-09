Bob讚《女神》好睇 令人相信愛情 強調節目絕無任何劇本 (17:13)

無綫戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》昨晚（8日）播出第一集，最經典的「粉紅場面」，首推「愛‧回家CP」曾展望（GM）及葉蒨文（Sophie）擦出愛火花，Sophie為GM戴上「心動頸鏈」時，2人不敢望對方，還忍不住甜笑，粉紅氣場濃罩拍攝現場。

昨晚一集成為網民熱話，並在社交平台洗版，就連成為節目「金牌媒人」的林盛斌（Bob）今天（9日）上網重溫也大讚「好好睇」，Bob還表示邊看邊心心眼：「一路個嘴角微微向上，好傻仔咁，喺度甜笑，唔知點解成個人好似代入咗，有少少冧冧豬咁，特別係GM同葉蒨文呢段，真係令人又開始相信愛情。」

Bob亦代表製作單位回應，回答部分網民提出的疑問：

（1） 「係咪一早寫好晒劇本？」

成個節目，絕對冇任何嘅劇本，無論女神定參加者，我哋完全冇要求過佢哋夾埋要做啲乜嘢，要點發展，簡單啲講，呢個真係一個好純粹嘅戀愛真人show。

（2）「 嗰啲女神係咪一早已經識嗰啲男仔？」

喺籌備緊節目嗰陣，幾個女神喺自己嘅社交平台呼籲，叫所有想追求佢哋嘅男士自己申請同報名，咁唔排除有部份報名嘅人佢哋本身同女神係認識嘅，而所有女神都係唔知道最後有啲乜嘢人參與，佢哋都係尋日嗰集先至第一次見到嗰啲入圍參加者。

（3）「好人好姐點會參加吖，啲男仔係咪『媒』嚟㗎？」

所有嘅參加者，都係自己透過網上申請同報名，經過製作單位同花生團喺所有面試者入面篩選，先至去到好似尋日嗰集咁，俾女神去選擇，同埋我覺得大家真係要欣賞所有參加嘅男仕，其實要對住咁多個鏡頭同我哋進行海選面試，入到圍之後要同班女神講出自己嘅內心感受，仲要面對節目出街之後好大機會俾人笑同指指點點，確實係需要好大好大嘅勇氣先至做得到，所以我係非常十級尊重佢哋，簡單啲講，你唔想或者你唔敢參加啫，唔代表冇人願意玩。

Bob還在社交平台預告：「嚟緊所有人嘅故事發展係好癲，充滿住笑聲、淚水、驚喜、失望、感動、反高潮。」因節目而人氣急升的GM也留言回覆Bob：「多謝Bob哥，都多謝大家俾咁多支持我。可能因為我本身係藝人，大家容易啲將個注意力放咗落我度，其實其他人都好勇敢好有心，衝破好多心理關口先敢參加，尤其係啲素人參加者，希望大家都會鼓勵多啲佢哋祝福佢哋。」

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（即時娛樂）