曾展望曾主持《#後生仔 》 跟葉蒨文拍劇種愛苗譜「姊弟戀」 (18:25)

GM透露自己是「七品道士」，而他在《金宵大廈2》亦曾演過相關角色。（資料圖片）

曾展望和葉蒨文在《愛‧回家之開心速遞》，2人組成「MC配」，因外形合襯而大受歡迎。（Ig圖片/無綫提供圖片）

無綫戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》昨晚（8日）播出第一集，成為網民熱話，當中「愛‧回家CP」曾展望（GM）及葉蒨文（Sophie）擦出愛火花，2人獲讚匹配。

現年27歲的GM曾主持過《#後生仔傾吓偈》，當時他透露自己是一名「七品道士」，而他在《金宵大廈2》亦曾演過相關角色，到2021年GM成為無綫經理人合約藝人，他去年和麥美恩主持過《Mayanne小喇叭》﹑今年伙拍火火及吳若希主持《奇情谷》，節目中的奇情內容亦為網民熱議。

另外，GM亦演出過不少劇集，他與Sophie種下愛苗的劇集，正是《愛‧回家之開心速遞》，2人組成「MC配（Mike and Candy）」，因外形合襯大受歡迎，GM坦承已暗戀Sophie多時，他透露參加該真人騷，因不想親眼見到Sophie被別人追走，才鼓起勇氣報名。GM亦曾演出過《美麗戰場》﹑《法證先鋒V》及《奪命提示》等劇集。

32歲的葉蒨文比GM更早加入無綫，她參加過《2016年度香港小姐競選》，但只躋身30強，隨後加入無綫，在2017年她演出《愛‧回家之開心速遞》中「Candy」一角而為人認識；2021年1月她改簽經理人合約，同年底獲提名競逐《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步女藝員」獎。這8年間，Sophie曾參演過不少劇集，包括《黑色月光》﹑《奪命提示》﹑《超能使者》﹑《美麗戰場》及《再見‧枕邊人》等。

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（即時娛樂）