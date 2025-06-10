少時回歸 秀英為拍劇破例飲酒 徐玄澤演新劇延續二代團緣分 (15:03)

由澤演和徐玄合演的《我奪走了公爵的初夜》（左圖）明天首播；孔明和秀英合演的《拜託戒酒吧》正在熱播中。（Viu提供圖片）

韓國女團少女時代（少時）成軍17年，成員們勇於接受不同挑戰，隊長太妍專注歌藝、孝淵在打碟界享負盛名，「演員Line」成員包括潤娥、秀英、徐玄和Yuri，每位均交出了亮眼的成績單。近日秀英和徐玄分別透過韓劇《拜託戒酒吧》和《我奪走了公爵的初夜》回歸電視圈，前者題材新鮮引發熱話，後者亦因為二代團夢幻聯動未播先紅！

《拜託戒酒吧》 題材新鮮夠窩心

《拜託戒酒吧》講述酒鬼韓錦宙（崔秀英飾）意外得知未婚夫婚前劈腿，小三更懷上身孕！為了重整人生，她與渣男分手後回到家鄉，身陷酒精泥淖的她，既渴望得到救贖，又迷失於酩酊之間，此時她重遇初戀對象、保健所醫生徐義準（孔明飾），他以溫暖堅定的態度，將她拉出酒精的深淵，2人火速升溫，成為戒酒乃至人生路上不可或缺的伴侶。《拜託戒酒吧》設定簡單，卻隱藏了不少現實意義，劇中錦宙在義準的扶持之中逐步戒酒，讓觀眾知道唯有真正的支持和堅定的決心，才是走出誘惑和陰霾的燈塔。

《我奪走了公爵的初夜》 二代團夢幻聯動

改編自超高人氣網漫，由徐玄和澤演主演的《我奪走了公爵的初夜》，講述平凡大學生K（徐玄飾）是網路小說《暴君的執著自戀》的忠實粉絲，某天她意外穿越到小說裏，更成為書中不知名小配角車善冊；正當她打算靜靜享受貴族生活，沒想到她在元宵夜與主角慶成君李樊（澤演飾）共度一夜，他封閉多年的心扉被猛烈敲開，從此小說戀愛線發生嚴重錯亂，2人展開了跨越時代的愛情故事。

繼少時潤娥和2PM俊昊合演劇集後，徐玄與澤演也延續兩團緣分，2人在《我》劇上演穿越時空的愛情。近日徐玄透露自己渴望嘗試演浪漫喜劇：「在接到邀約之前，我已經在朋友推薦下看過原作，能夠主演一部自己喜歡的作品，感覺就像是命中注定一樣。」

被問劇中最難忘的一場戲時，2人不約而同選擇「初夜」，由於這場戲對於整部劇來說非常重要，導演和演員在拍攝前，都有不少壓力，澤演笑言：「我還記得拍攝那場戲時，攝影師說我和徐玄都是前偶像，感覺就像在跳舞一樣，他說我們像蝴蝶一樣輕輕地舞動身體。」《我》劇將於6月11日（周三）首播，原作設定為歐洲宮廷風，劇集版則被搬到朝鮮時代。

（即時娛樂）