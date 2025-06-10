盧冠廷自爆有學習障礙 笑談《一生所愛》不敵羅家英《Only You》 (22:25)

相隔9年再開紅館演唱會的盧冠廷（LoLo），日前接受HOY主播王凌燕專訪，他說覺得今次是最後的紅館騷：「因為我已74歲了，你想想我9年後，也83至84歲了。（可以不用等9年？）每一次都是等9年 ，就是這樣子，沒辦法。」

LoLo說不再唱下去是因為太辛苦：「尤其是開始時要記歌詞，我有學習障礙，所以我記不了歌詞。我明白了記歌詞的方法，就是你舉啞鈴練肌肉那樣，你要每天舉啞鈴，你的腦筋也一樣，要每天重複同一首歌，它就會印在你的腦中。

（學習障礙是你從小已得知嗎？）不是，我30多歲回港，才知有學習障礙，那時候我回來學寫樂譜，就給太太看我所寫的樂譜，誰知她一看就發現，何以音符b全變作d，這只是其中一種特徵，其實有逾百種特徵。我又寫不到字，寫不了自己的名字，我寫一行字，手就會痛，因為我的手指太長，執不了筆，每當我緊握它就感到痛了。（但學習障礙可有影響你作曲嗎？）幸好沒有，否則就糟糕。」

LoLo選了《西遊記大結局之仙履奇緣》歌曲《一生所愛》作演唱會的主題，他說因為這首歌太了不起：「除了在內地相當流行之外，在銀川， 《一生所愛》在城牆最後那場戲播出，每天12時，影視城就播《一生所愛》，播了30多年。（可想過這首歌及這套戲成了經典呢？）當然沒想過，因為唱片公司找我做電影原聲大碟，那些歌都是我製作的，有關方面不覺得《一生所愛》是首好歌，他們選了羅家英所唱的《Only You》派台，因為搞笑，羅家英又有名，他們忽略了《一生所愛》。後來老闆向我說對不起，但是也不必說對不起了，因為那是1995年，人們開始上網，上網就發現《一生所愛》，從而慢慢地變成經典。」

LoLo太太唐書琛也合力為演唱會製作主題曲《陪着我走》，是《陪着你走》的延續，LoLo說：「我記起多年前曾為內地劇集作主題曲，那首歌的頭兩句很動聽，住在樓下的外母叫上來，大讚歌曲很動聽，就由那兩句演變成《陪着我走》。（你大部分作品都由太太填詞，她是你的最佳填詞人嗎？）不敢說不是，至情是《陪着我走》，《陪着你走》好像是至情，但其實還不是，因為我問太太歌詞從何而來呢？她說與我無關，所以我的心埋了根刺數十年呢！（你說她不是寫給你的。） 她不是寫給我的，唉！算了，百份之九十寫給我也收貨，但我想今次應該是百份百寫給我吧！」

（即時娛樂）