夏韶聲由酒廊唱到紅館 回顧不平凡一生 歷4段婚姻 揭《結他低泣時》小故事 (21:15)

夏韶聲否認退出樂壇：「今次不是告別，日後都可能會出新歌，但在紅館如此大型的舞台開騷，這應該是最後一次，因為我要進入人生另一階段。」（劉永銳攝）

夏韶聲感慨歌唱事業並非一帆風順，當年要養家的他，經歷失業8個月的日子，為了求變而轉戰電視，參演多部無綫劇集。（資料圖片）

72歲夏韶聲（Danny Summer）將於8月假紅館舉行《LAST SUMMER》演唱會，透過多首不同年代的經典作品交織穿插，詮釋他一生不平凡的故事。1969年仍在求學階段的夏韶聲，已在灣仔一帶小舞廳，邊學師邊兼職彈Bass（低音結他），他指60年代的灣仔似是「少林寺」，孕育了一班音樂人，例如Teddy Robin and the Playboys及蓮花樂隊，大家差不多同期在「少林寺」出身。

夏韶聲當年由彈低音結他起家，最記得獲師傅﹑日本樂隊Creation結他手竹田和夫教路：「如果想唱怨曲，就要彈結他」。不過他一度由結他轉玩打鼓，曾經在一間大酒店駐場表演，機緣巧合認識人生伯樂之一無綫監製劉韻姿，邀請他參與《歡樂今宵》，展開歌手之路。

他說：「上完節目，推出《童年時》後我算是薄有知名度，但仍然留在酒店打鼓，全因當時的老闆好好人，留低是想還他人情債。」在酒店打了5年鼓才轉職歌手，夏韶聲主力在餐廳及酒廊演唱，他指同期的李龍基一晚走多場，他本人選擇一星期只唱兩晚。直至有人提議參加比賽，又改寫夏韶聲的人生，也創造一個傳奇經典。

他說：「我參加《第一屆亞太流行曲創作大賽》，主唱由林敏怡作曲、林振強填詞的《空凳》，矇查查奪得冠軍，鋪天蓋地的報道連居住在美國的父母都知道，他們好開心。得獎後我照舊去餐廳唱歌，可惜有名但沒有利，因為老闆覺得首歌名不好意頭，結果我被炒變成失業大軍，足足8個月。有誰會估到一個歌手贏了獎，反而導致失業，相信我是第一個！」

夏韶聲感慨歌唱事業並非一帆風順，當年要養家的他，經歷失業8個月的日子，為了求變而轉戰電視，參演多部無綫劇集。他列出3個覺得比較深入民心的角色，分別是《烈火雄心》飾演消防教官「何星」、1998年版本《鹿鼎記》飾演「陳近南」及處境劇《開心華之里》的「華Dee」。

他說：「的確，拍TVB劇是幫助建立知名度，但亦好多感受。當年在化妝間讓傳媒做訪問，歌手與藝員是分開的。當時拍劇感覺身分好混淆，沒有人理會只好每日開工默默做，足足維持7年零8個月，那時心只會想『盡快離開』。」

夏韶聲一生經歷4段婚姻，育有兩名女兒和3名外孫，每提起孫兒Kyle即甜笑變慈祥公公。與現任女友拍拖多年感情穩定，夏韶聲揭示唱心酸情歌《結他低泣時》，並非為他愛情觀度身訂做，背後另有段小故事與女兒有關。

他提起此曲原創自馬來西亞，由林振強填詞，本來歌名是《死前一刻》，後來因一事才作出修改。他說：「當年女兒患上心臟病，差點救不活，連牧師也叫來。當收到原本《死前一刻》歌詞，那刻我根本唱不到。林振強是從不會輕易改歌詞的人，但他知道我心情後便改作《結他低泣時》，所以說，這情歌不是為本人愛情故事而寫。」夏韶聲指作品改動後，獲得很多同行包括音樂大師顧嘉煇和知音人讚賞，都是歸填詞人的功力。

他想起2000年前首登紅館開演唱會，寫下個人光輝歷史，當年出場情景還歷歷在目。在歌曲《永不放棄》的背景音樂襯托下向支持者說：「好對不起，要大家等我那麼多年！」相隔25年後，夏韶聲第4度再踏紅館開騷，今年8月的演唱會定名為「LAST SUMMER」，期待與追隨他多年的忠實粉絲，在這個舞台作最後一次的共同見證。

夏韶聲否認退出樂壇，還分享笑話：「訂紅館的檔期不易，我也被拒絕過。聽聞有人說如果用『告別』來申請，就會有期。今次不是告別，日後都可能會出新歌，但在紅館如此大型的舞台開騷，這應該是最後一次，因為我要進入人生另一階段。」

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（即時娛樂）