陳山聰難忘初拍劇錯漏百出被侮辱 談昔日被指態度囂張 (15:06)

陳山聰、阮浩棕與陳方藤主持的TVB節目《人生美食地圖-東京篇》，昨晚（10日）一集談到日本相撲手要幾經艱辛才有機會成名，山聰感嘆做藝人也一樣︰「你想要一個角色，唔係你想就可以，要經過好多樣嘢，就算你肯捱都好，你都要堅持到。喺我演員生涯入面，我足足堅持咗20年。我諗每個人都會經歷過畀人無視、畀人當透明，我記得我拍第一套電視劇時，畀導演喺上面panel嗌咗一句好侮辱嘅說話嚟鬧我，因為我當時唔識行位、遮住啲光，講對白又㪐㩿。呢件事令我明白到，做演員要爭氣、要努力、要好好裝備同學習。」

山聰續指仍是新人期間，試過在家看到自己的演出亦覺得慘不忍睹。他回憶：「我真係試過返屋企睇演出，真係會喊。嘩！好肉酸，啲對白講到㪐㩿、啲戲又硬。當時我搵咗師傅艾威，特登攞劇本去佢屋企度叫佢教我點演，當然呢個過程入面有好多好多一線前輩幫咗我好多，然後慢慢你就會知道到底咩戲路適合自己。」山聰謙稱直到今時今日，自己還在不斷摸索合適的戲路。

談完做演員的堅持，山聰將在今晚（11日）一集談及如何看待曾被批評態度囂張：「後生嘅，尤其做我哋呢行，邊個唔想上位？當你一有機會，你就好想表現，有時會急咗，急咗之後你做咗啲嘢出嚟，你可能覺得冇問題，但會有人覺得乞人憎，Chur得滯、甚至覺得你寸。但依家好多以前覺得我係寸嘅人，都覺得我點解善良咗咁多，其實某程度上係階段嘅問題。」

山聰在這兩集嘗到的美食，分別有20mm厚燒牛舌加任食牛內臟燒肉店、有雞刺身提供的特色炭火燒雞專門店、配料多元的昆布水沾麵、甜度媲美水果的大蔥鮪魚面珠火鍋、首創黑醋壽司、Omakase江戶和牛燒肉，及裝修極盡風味的漫活烏冬麵店。當中不得不提的，是價值50000円的Omakase江戶燒肉，除有海膽加和牛他他、還有生牛肉壽司，令山聰再度開懷大吃。對於這個豪華燒肉餐，山聰坦言︰「呢啲食一次好喇，但萬一我老婆出街睇到，佢要嚟試，我都會帶佢嚟試嘅。」另外，山聰還會大談首嘗牛鞭的經過及事後感。

（即時娛樂）