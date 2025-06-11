林保怡演藝路上渴望更多挑戰 盼與佘詩曼再結合作緣 (22:44)

林保怡時隔14年回巢，演出無綫劇集《刑偵12》，挑戰人格解離症患者的角色，演技贏盡口碑。他表示再拍無綫劇絕非出於情意結，純粹被劇本質素所吸引。他自言挑選好劇本的準確度達百分之一百零一，過往參與的《讀心神探》、《天與地》及《金枝慾孽》皆獲一致好評，今次亦不例外，全劇至少有3至4個「核彈級」的震撼橋段。目前無綫已播出的劇情發展，保怡的角色「丁洛風」除了本身的主人格，還有另外8個副人格，內地比香港早播出的結局，顯示陳慧珊客串飾演丁洛風其中一個尚未揭曉的隱藏人格。保怡不想劇透太多，只稱這次的角色很難演，要收多8份片酬。

保怡與劇中多位演員均是首次合作，他表示除了張松枝，其他人均屬首次合作，很多連名字也說不出。他直言不少人表現出色，無分新舊，對角色層次的掌握亦值得嘉許。保怡指出，香港其實擁有許多實力演員，惟缺乏機會展現才華，寄語編劇創作劇本時增加配角戲分，讓更多具潛質的演員獲得發揮空間。他自覺較幸運，從歌手轉型為演員即擔綱主角，首部長劇《男盜女差》便與毛舜筠合作，其後大部分角色都是主角或有發揮空間。保怡回想當年，坦言沒想過專注演戲，純粹因緣際會嘗試，亦未曾接受正規戲劇訓練，全憑直覺。他認為雖有人天生具備演戲天分，惟仍需機遇配合。為確保表現到位，他每次演出前均會全面準備，以新人心態投入，否則難以建立足夠信心應對拍攝。

保怡20年前已登過視帝寶座，這次回巢演出再獲好評。被問及可希望再獲獎，他說：「演得好便有吧﹗能否獲獎並非全憑意願，畢竟渴望者眾，獲得者卻寥寥。獎項是榮耀，有當然接受。《刑》劇並非台慶檔播出，機會相對較少，其實得失並不重要，最關鍵是有口碑。」保怡表示入行至今從未對獎項執著，視其為錦上添花，有無皆然。相較之下，中六合彩才是其心中最大的獎。他表示目前追求簡單與平靜的生活，閒暇時往街市選購食材、下廚煲湯，飲茶吃點心、行山親近自然。他說︰「只想當一個平常人﹗請不要當我是明星，演員只是我的職業。」儘管生活節奏較從容，他自信永不言休，並深信演員無真正的「退休」一說。「即使年事已高，只要有合適的角色，就會繼續演出。看看荷李活影星安東尼鶴健士（Anthony Hopkins），至今仍活躍於幕前。」演藝歷程中已嘗試過多類型角色，保怡仍渴望挑戰更多，如殺人犯、殘疾者，或涉及沉重社會故事的角色。

談到最希望再次合作的對象，保怡毫不猶豫地點名佘詩曼。這份情誼可追溯至拍攝《金枝慾孽》期間，當時他將對白貼於佘詩曼背部，演出時保持嚴肅神情。「真的很好笑﹗雖然我已熟讀劇本，但對白較難記，快要忘掉時就看看她的背部，是她救了我。不這樣做，我會不停NG，不知何時才收工，真是救命之恩﹗」保怡坦言，除了佘詩曼，他確實比較喜歡和新人合作。對他而言，新人演出時的不可預測性永遠有驚喜與刺激感。談到多年前曾為ViuTV監製兼主演劇集《歎息橋》並備受好評，保怡卻直言不再涉獵幕後工作︰「不好做的，很麻煩，我寧願當演員﹗做幕後，要開很多會議、要決定很多事。我適合當演員，不會當行政人員，只會演繹角色。」

欲知專訪詳情，請留意明天（12日）明報娛樂版。

（即時娛樂）