笨蕉大劇院｜主辦宣布將重新發售遭取消交易門票 (12:41)

舞台劇《笨蕉大劇院》的主辦方早前取消部分涉及轉讓、轉售及炒賣的門票，主辦宣布會將已被取消的門票再公開發售，詳情稍後公布。（《笨蕉大劇院》Ig圖片 / 明報製圖）

林海峰、葛民輝聯同韋羅莎、柯煒林合演的舞台劇《笨蕉大劇院》，將於今年8月8日至9月18日於香港演藝學院歌劇院演出36場，門票一早售罄。主辦單位早前就非官方門票轉售個案展開調查，並取消部分涉及轉讓、轉售及炒賣的門票，以打擊黃牛黨及有可能涉及詐騙的出售假票行為。主辦今天（12日）在官方社交平台宣布，會將已被取消的門票再公開發售，詳情稍後公布。

主辦方表示︰「感謝大家一直以嚟對《笨蕉大劇院》嘅支持～ 36場嘅門票經已售罄！雖然兩輪發售嘅門票已經佔咗超過八成嘅整體入座人數，但我哋都知道仍然有好多朋友撲唔到飛，所以我哋決定將早前已經取消咗部分涉嫌轉讓、轉售同炒賣嘅飛（即係俗稱『黃牛飛』），有連位亦有單丁位，一齊開放出嚟畀大家候補購買。我哋會繼續盡全力阻截黃牛，請留意日後公布候補購買方法。我哋明白大家希望入場觀賞嘅心情，但無論邊種購票方式，都存在一定局限及風險。即使係實名制，都出現過黃牛代搶嘅情況，部分觀眾更因此洩露個人資料；再退後一步，不論實名制與否，黃牛製造假嘅電子票甚至實體票亦係常見之事。因此，我哋衷心懇請大家，切勿於任何非官方渠道購票，避免落入騙徒陷阱，保障自己權益。」

對於有觀眾於購票過程中遇上的技術問題，主辦單位表示已向票務平台反映及跟進，票務平台稱︰「感謝大家提出嘅寶貴意見，並承諾會整體提升用戶購票體驗，進一步擴大系統容量以支持高流量及排隊人數，同時將會加強防止機械人程式（Bot）機制，期望可為大家提供更流暢之購票流程。」

（即時娛樂）