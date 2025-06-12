黎澤恩演暗黑人格獲讚 首與張振朗合作 挑戰「神同步」 (14:30)

林保怡、陳法蓉、張振朗主演的TVB劇集《刑偵12》，昨晚（11日）一集講述刑凱（張振朗飾）透過芷菲（傅嘉莉飾）的催眠，憶起自己曾遭受校園欺凌，並親眼目睹愛犬遭同學拋入河中慘遭溺死，暗黑人格（黎澤恩，Ronny飾）因而誕生。Ronny之前在張振朗角色宣傳海報出現，已憑「深紅色眼袋」及「邪惡笑容」引起關注。他昨晚除繼續以招牌邪惡樣出現，和張振朗「神同步」與芷菲說話一幕亦引起觀眾注視。

Ronny接受tvb.com訪問時，稱當日與張振朗去到現場才知要這樣拍攝，這場「神同步」戲更是兩人首次合作的第一場戲。他說︰「當時係有啲突然，因為有啲難度，雖然大家都背咗嗰4、5句對白，但未必跟足劇本講，同埋會有語氣同節奏嘅分別。咁短時間內要有默契，仲要手勢同表情都要配合，係有難度。我記得當時練咗5至10分鐘左右，大家Keep住不斷溝通，都順利3、4個take左右就完成。可能我玩音樂，對拍子有少少敏感，所以都好彩跟到振朗個感覺。佢係令你好舒服、唔會覺得有壓力嘅人，第一次見佢已覺得係朋友咁。」

Ronny表示拍攝時沒有當暗黑人格是「人」：「呢個角色同以往嘅奸角演繹上有分別，因為喺我角度，佢並不是一個人，而係一個精神狀態；我亦覺得佢同林昱水有分別，我都想做出嚟唔相似。因為我唔當佢係人咁演，所以我會演得好誇，例如講嘢好沉咁。紅眼係劇組嘅功勞，我只係提議佢化得再紅啲，因為想表達戾氣重啲嘅感覺。」

（即時娛樂）