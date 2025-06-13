MIRROR禿鷹小組留港拍團綜 邱傲然不覺大細超 (16:23)

姚焯菲（Chantel）、邱傲然（Tiger）、陳泳伽（Winka）及海兒等，昨天（12日）出席合演的音樂劇《三‧八》拜神儀式，祈求演出順利。姚焯菲談及早前透露在新西蘭留學期間曾有追求者，她笑言已是陳年往事，形容對方為「陳年追求者」，並強調目前身邊並無追求者。Tiger聽後打趣道：「多個人買飛也不錯呀！」海兒亦接力補充：「最好一家大細齊齊來支持，愈多愈好，哈哈！」

Tiger表示，經過一段時間的綵排，整體進度理想，台前幕後團隊日前首次在正式舞台排練時也相當專業。被問到身形較以往纖瘦，他解釋非刻意減重，而是近來胃口一般，可能與自5月開始工作繁忙，導致壓力上升有關。至於壓力是否源於擔心忘詞或演唱部分，Tiger幽默回應：「唱歌一向是我強項，大家都知？哈哈！」

談到他與MIRROR隊友陳卓賢、邱士縉、柳應廷組成的「禿鷹小組」將於下月留港拍團綜，與早前「妹豬組」遠赴韓國取景不同。被問到會否因地點安排而感覺「大細超」時，Tiger笑言：「總有人不愛旅行，我正是其中之一，在香港拍攝同樣開心。」至於是否經理人花姐（黃慧君）因應他的建議才作出此安排，Tiger則說︰「未必，其他成員亦喜歡留港工作，加上眾人日程繁忙，難配合時間。出埠拍攝其實很辛苦，留在香港反而可以有時間睡覺，而且好玩地方一樣多。玩得開心與否，其實視乎隊友是誰。」

Winka表示，今次演出舞台設有多項機關，眾演員踩台期間格外集中。談及本月中的27歲生日，她笑言當日為休演日，已預訂慶祝場地。不過，她擔心近期天氣不穩，若受颱風影響需要補場，亦願意配合劇組安排。Winka說：「當然不想打風影響演出，生日年年有。」被追問若當日需補場，是否會影響男友的慶祝安排，她則笑言：「他可以改來捧場！」

（即時娛樂）