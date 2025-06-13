謝安琪首度跟老公開騷 笑張繼聰有福：我鍾意令對手發光 (17:03)

Kay被問到跟老公「親熱時聽什麼音樂」？她笑說：「嘩，親熱嘅時候通常好靜，聽大自然聲音。」（大會提供/資料圖片）

謝安琪（Kay）接受新城廣播《One Music Corner壹角樂》主持人梁兆輝（Brian）訪問，分享新歌《50/50》的中年感悟，更揭露與林家謙長達10多年的「DM」合作緣分；Kay亦將與丈夫張繼聰到澳門開騷，這是兩人出道20年首個夫妻檔上陣的演唱會，Kay笑言阿聰成為她的台上拍檔是有福的。

Brian調侃Kay新歌歌名「太心急」，皆因距離Kay「入五」尚有2年，Kay笑著回應創作初衷：「我43歲時已經開始感到衰老，今年48歲更加明顯，視力衰退、記憶力下降，呢首歌就係想記錄呢種確認自己正在變老嘅狀態。」她坦言衰老是自然過程，但更想探討如何逆轉心態，當身體走下坡時，怎樣讓心態保持向上。

Kay回憶2007年作品《3/8》，當年她30歲，這首歌曾陪伴當時仍是中學生的林家謙度過會考，Kay透露：「佢話佢會考時成日聽住我首《3/8》，10幾歲仔聽隻講人生30歲嘅歌。」

如今2人竟在《50/50》中合作，《50/50》由林家謙包辦作曲編監、方皓玟填詞，Kay揭露這段「潛伏多年」的合作契機：「林家謙入行前我哋已經認識，佢會DM啲歌畀我。」此後2人從頒獎禮偶遇，到相約下午茶暢談音樂，卻始終未遇合適作品，直到Kay 有一年生日，就收到林家謙寫給她的新歌《50/50》：「佢一朝早就send嚟呢首歌，仲講埋生日快樂，勁有心思，我一聽就知道係呢首歌喇！」

適逢Kay入行20周年，她用「精彩而豐盛」形容這段歷程，同時宣布與老公張繼聰，首度以夫妻檔在澳門開騷。問她為何選澳門而非香港？Kay說：「出道到𠵱家都冇人叫過我哋一齊開騷，今年無端端有人邀請我哋，我哋都係20周年，佢同我同1年出道，我又覺得好有趣喎，竟然今年有人邀請就做，一切都好go with the flow咁做。」

談及舞台分工，自認「傳統派」的Kay笑稱：「大事交畀佢，我好甘願打理瑣碎事務，係性格使然，喺台上冇諗過邊個做主，企得上台大家都係主角，我一向同人合作，都鍾意令對手發光，佢有福喇，遇到我呢個對手。」

節目亦增設「快問快答」環節，Kay展現真性情，她指人生第一張唱片是Michael Jackson的《Bad》；若流落荒島必帶張繼聰首張專輯《To Be or Not To Be》，Kay直言：「我點都要聽到張繼聰把聲。」至於「親熱時聽什麼音樂」？Kay搞笑謂：「嘩，親熱嘅時候通常好靜，聽大自然聲音。」Brian搞笑謂：「咁鬼超然嘅！」

（即時娛樂）