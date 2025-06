謝安琪首度跟老公開騷 笑張繼聰有福：我鍾意令對手發光 (17:03)

謝安琪(Kay)接受新城廣播《One Music Corner壹角樂》主持人梁兆輝(Brian)訪問,分享新歌《50/50》的中年感悟,更揭露與林家謙長達10多年的「DM」合作緣分;Kay亦將與丈夫張繼聰到澳門開騷,這是兩人出道20年首個夫妻檔上陣的演唱會,Kay笑言阿聰成為她的台上拍檔是有福的。

Brian調侃Kay新歌歌名「太心急」,皆因距離Kay「入五」尚有2年,Kay笑著回應創作初衷:「我43歲時已經開始感到衰老,今年48歲更加明顯,視力衰退、記憶力下降,呢首歌就係想記錄呢種確認自己正在變老嘅狀態。」她坦言衰老是自然過程,但更想探討如何逆轉心態,當身體走下坡時,怎樣讓心態保持向上。

Kay回憶2007年作品《3/8》,當年她30歲,這首歌曾陪伴當時仍是中學生的林家謙度過會考,Kay透露:「佢話佢會考時成日聽住我首《3/8》,10幾歲仔聽隻講人生30歲嘅歌。」

如今2人竟在《50/50》中合作,《50/50》由林家謙包辦作曲編監、方皓玟填詞,Kay揭露這段「潛伏多年」的合作契機:「林家謙入行前我哋已經認識,佢會DM啲歌畀我。」此後2人從頒獎禮偶遇,到相約下午茶暢談音樂,卻始終未遇合適作品,直到Kay 有一年生日,就收到林家謙寫給她的新歌《50/50》:「佢一朝早就send嚟呢首歌,仲講埋生日快樂,勁有心思,我一聽就知道係呢首歌喇!」

適逢Kay入行20周年,她用「精彩而豐盛」形容這段歷程,同時宣布與老公張繼聰,首度以夫妻檔在澳門開騷。問她為何選澳門而非香港?Kay說:「出道到𠵱家都冇人叫過我哋一齊開騷,今年無端端有人邀請我哋,我哋都係20周年,佢同我同1年出道,我又覺得好有趣喎,竟然今年有人邀請就做,一切都好go with the flow咁做。」

談及舞台分工,自認「傳統派」的Kay笑稱:「大事交畀佢,我好甘願打理瑣碎事務,係性格使然,喺台上冇諗過邊個做主,企得上台大家都係主角,我一向同人合作,都鍾意令對手發光,佢有福喇,遇到我呢個對手。」

節目亦增設「快問快答」環節,Kay展現真性情,她指人生第一張唱片是Michael Jackson的《Bad》;若流落荒島必帶張繼聰首張專輯《To Be or Not To Be》,Kay直言:「我點都要聽到張繼聰把聲。」至於「親熱時聽什麼音樂」?Kay搞笑謂:「嘩,親熱嘅時候通常好靜,聽大自然聲音。」Brian搞笑謂:「咁鬼超然嘅!」

