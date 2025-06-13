寵你一世｜劉穎鏇學玩狗瑜伽搞到抽筋 陳懿德「走狗」勁搞笑 (16:46)

森美笑言這對可愛狗仔，除了維繫他和子女關係的重要橋樑，也是他與老婆之間的「氣氛終結者」。（無綫提供圖片）

無綫綜藝節目《寵你一世》由6月14日起，逢周六晚8點翡翠台播映。節目由無綫3位女藝員戴祖儀、陳懿德（德德）、游嘉欣擔任主持，首集嘉賓是森美及劉穎鏇。森美帶同兩隻可愛小狗Oreo及Gengar去露營之餘，還體驗由「愛心的士司機」參與的寵物善終服務；劉穎鏇Tiffany則學玩狗瑜伽Doga，袋幾招返美時與愛犬Lily玩。

森美跟隨愛心的士司機、為在路邊離世流浪貓狗善終的體驗。出發前已大感難過的森美，親眼看到有流浪貓死在自己面前時，起初連直視勇氣也沒有；對此，帶領森美體驗寵物善終的愛心的士司機文哥，坦言最初加入義工行列時，也需要鼓起很大勇氣才能踏出第一步：「你有心幫佢，就要嘗試去克服佢。」

文哥還分享一件傷感救貓往事：「嗰次我幫一隻被毒死嘅貓媽媽善終，當時佢仲有餘溫、而且佢嘅BB未死。咁我就攬住佢跑咗出村，但行到差唔多時，因為獸醫話佢已經死咗超過10分鐘、BB保唔住，其實好真實嗰種感覺，你摸落去佢嘅BB仲喺度郁。」

主張領養的森美，兩頭愛犬都是由朋友轉送，他笑言這對可愛狗仔，除了維繫他和子女關係的重要橋樑，也是他與老婆之間的「氣氛終結者」。森美笑言有次遭愛犬咬屁股教訓：「有時我會『唧』我老婆，咁佢好開心啦，但啲狗仔唔識分，佢會即刻走過嚟咬我籮柚。」露營期間，森美按主持德德及戴祖儀要求詐死，以測試Orea與Gengar愛美食還是愛主人，結果森美雖然「死」得「誇張」，但兩頭愛犬依然全程無視，最終森美決定出「聲殺」，企圖挽回愛犬注意。

至於與外援狗仔大玩Doga的Tiffany，平時甚少做瑜伽，但表現合格，不過未知是否太過投入，竟一度抽筋，相當搞笑！帶埋愛犬兜兜做Doga的德德，中途則驚現「走狗」情况，令德德哭笑不得。

（即時娛樂）