魔鬼導演搏到盡 陳家樂讚林超賢替演員親身試位

導演林超賢（左二）用了多架專業海上搜救直升機拍攝，演員王彥霖（左一）、彭于晏（右二）和辛芷蕾（左一）身上的救援服加裝備重達15公斤以上。（資料圖片）

【明報專訊】陳家樂自電影《破風》後與被稱為「魔鬼導演」林超賢再合作，早前又被欽點於新作《緊急救援》參演一角，儘管曾在電影《破風》拍到左手骨斷裂，但並沒有嚇怕他再挑戰林超賢電影。

記者：林祖傑

場地：港島海逸君綽酒店

2015年，陳家樂拍《破風》發生意外，左手骨斷裂，相隔4年再與「魔鬼導演」林超賢合作，他沒有留下陰影，反而清楚當年自己有什麼不足，今次會作好準備，他說：「在拍攝現場我要提醒自己，不要有其他雜念，當年受傷因為太開心和興奮冲昏頭腦，忽略當下的安全，現在人大了，會分析到現場環境自己有無把握做到，加上見到導演沒有穿保護衣下親身試戲，做一次給我看，不但令我拍得好放心，同時令到整個團隊士氣好好，大家都好肯拼搏。」

王彥霖險永久失聰

陳家樂在《緊急救援》再度與彭于晏合作，還有新加入的內地演員王彥霖及辛芷蕾，王彥霖在潛水訓練時，因水壓問題導致短暫失聰，幸獲導演介紹醫生，若延遲治療可能導致耳膜受損永久性失聰。對於林超賢被指是「魔鬼導演」，王彥霖笑道：「魔鬼肯定是魔鬼，但他對自己要求更高，凡事親力親為。」

辛芷蕾甘願吃苦

於內地劇《如懿傳》演「嘉妃」的辛芷蕾，在戲中要應付連場動作戲，她表示：「導演一點都不魔鬼，他是一個魔王，不過他找我演時已說明一定會很辛苦，吃不到苦就不要接演，我表明不怕吃苦，會盡最大努力去做好。」