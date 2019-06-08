奇洛李維斯與藝術家 十指緊扣現身時裝騷

奇洛李維斯（右）與Alexandra Grant（左）手拖手到場，兩人在出版方面有合作，但是否情侶關係，向來低調的奇洛一直沒有回應。（法新社）

【明報專訊】奇洛李維斯（Keanu Reeves）近年憑《殺神》電影系列事業回勇，向來「自閉」的他，曝光率漸增，早前更獲時裝品牌Saint Laurent邀請擔任男裝代言人。不過自從其女友Jennifer Syme於18年前死於車禍後，他身邊伴侶的位置一直從缺，雖然近年不時有傳媒拍到他跟視覺藝術家Alexandra Grant過從甚密，但他一直未有確認兩人之間的關係。

據悉奇洛李維斯與Alexandra Grant約10年前在某派對上認識，其後更合作出版書籍；前日Saint Laurent在加州馬里布海邊舉行時裝騷，身為代言人的奇洛李維斯亦有露面，更與Alexandra十指緊扣到場，未知這親密舉動是代表兩人的好友關係，還是確認兩人是情侶？其實近來兩人幾乎形影不離，上月洛杉磯當代藝術館的慈善活動，奇洛和Alexandra結伴現身；陣亡將士紀念日的長周末，兩人亦被發現到著名的Mastro's餐廳用膳。

提起Saint Laurent的時裝騷，除了奇洛之外，亦吸引Justin Bieber太太Hailey、《飢餓遊戲》男星李安漢斯和夫（Liam Hemsworth）和Miley Cyrus夫婦、韓團Got7成員JB，以及《水行俠》安柏赫特到場。