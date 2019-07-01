黃家駒逝世26周年 歌迷墳前喊唱Beyond經典

黃家駒已逝世26年，但長情的歌迷未有忘記他，在他忌辰之日到墳前拜祭。（攝影/記者：陳釗）

【明報專訊】樂隊Beyond主音歌手黃家駒逝世26周年，粉絲對他的愛一直未有減退，來自香港及內地約半百歌迷，昨午前往將軍澳華人永遠墳場拜祭他，他們帶備家駒生前最愛的可樂、香煙，以及紙鶴等祭品前來致祭，墓碑兩旁放滿鮮花；歌迷不時唱Beyond的歌，歌聲響遍整個山頭，更有歌迷激動落淚。黃家駒胞弟黃家強在社交網發文悼念，葉世榮亦留言懷念家駒。

記者：陳釗

家強世榮留言悼念

昨日是黃家駒忌辰，胞弟黃家強零時在社交網發文：「多少回憶，多少思念，二哥，永遠懷念您！」Beyond隊友葉世榮亦留言：「懷念家駒！」亦有大批歌迷到黃家駒的墓前拜祭，他們帶備祭品及鮮花，墓碑頂還擺放兩支迷你結他，部分粉絲穿上印有家駒頭像及紀念字句T恤 ，亦有粉絲為偶像墓碑整理一番。歌迷逐一上香，不時有歌迷唱起Beyond的歌，其他人隨即和唱，歌聲響遍整個山頭，有歌迷更激動流淚，場面感人。

歌迷心聲：他一直在我心裏

來自湛江的梁生表示，從1987年開始喜歡家駒，至今已30多年，在他失落時，家駒的歌聲給與他無窮力量，大讚對方的歌無得彈，是他的精神食糧：「今次是我第一次親自到場拜祭，所以心情激動，一唱他的歌忍不住流淚。我覺得家駒一直在我心裏面，從未失去過，他寫的歌真的無得彈，無人比得上。」

另一名女歌迷王小姐則來自廣州，聽到Beyond歌曲時爆喊。她表示聽到家駒聲音時，有點受不了。她本身在內地住得較偏遠地方，近兩年在廣州工作，比較近香港才來拜祭。

年輕歌迷指家駒魅力沒法擋

問她喜歡家駒多久？她說在家駒離世後才出生，被同事感染下喜歡家駒，指家駒有一種無法阻擋的魅力，令她瘋狂聽Beyond的歌，及去了解家駒的過去。她買了兩本有關家駒的書，但他較早期的唱片比較貴或較難找，所以無買。

她說此行還會到省善真堂、家駒曾居住的蘇屋邨及《海闊天空》MV的拍攝場地石澳懷緬偶像。