老公起牀第一時間睇囡囡 單文柔跌落第二位認呷醋

【明報專訊】單文柔和楊洛婷昨日出席扶康會「婚宴回禮計劃發布會」，也是單文柔自4月為老公陳展鵬誕下女兒「小豬比」陳諾瑤後首次出席活動。單文柔表示現在很享受湊女，但自認是「緊張媽咪」，聽到女兒喊便很緊張，一定要找出原因，「明明已換完片、飲完奶和冲完涼，但點解會喊？原來是純扭計要抱，不過她都算好湊」。她表示最近老公陳展鵬放假，多了時間陪女兒。又爆老公每天起牀第一時間睇女兒，「我現在已經排第二位了，多多少少都有些呷醋」。

停餵母乳全面復工

問到是否餵哺母乳？單文柔表示已停了，坦言餵哺母乳真的很辛苦，而且想配合工作，之前曾返公司為兒童節目擔任嘉賓，感覺很開心，但也有點緊張，不過現時已全面復工。之後會否拍劇？她稱現時最重要兼顧好家庭先，安頓後再出來工作會較安心，因小朋友年紀太小，出門前有很多東西都要準備好，否則會覺得對不起女兒。提到近日苦練高爾夫球？單文柔笑指老公運動細胞較強，一年多前曾跟對方學打高球，但因懷孕而暫停，最近坐完月便繼續，但真是生疏不少，「落場時老公要兼顧我，不能很享受打波過程，所以我已答應他，今個暑假的活動就是勤練高球，之後再陪他打。」

楊洛婷想炮製「夏威夷BB」

楊洛婷透露今年12月初會跟老公Tim去當年舉行婚禮的地方夏威夷慶祝結婚5周年，女兒和父母也會同行。不過她笑言其實未知老公能否成行，因12月是最忙的月份。會否趁機炮製個「夏威夷BB」？她毫不掩飾說：「我都想呀，我們去到那裏都想搞個BB回來。」她表示最近為拍瘦身廣告積極跑步、做gym，又戒澱粉質，一個月瘦了近9磅，老公也被他感染了，一起做gym。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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