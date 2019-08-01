曾深愛唱片公司社長 濱崎步出書爆情史

松浦勝人（左）既是濱崎步恩師，亦曾是戀人。

【明報專訊】現年40歲的日本樂壇天后濱崎步，入行超過20年，紅遍亞洲，她的感情生活亦相當豐富。有過兩段婚姻的步姐，近日推出半自傳《M我珍愛的人》，首度公開她與avex唱片公司社長松浦勝人的一段舊情，稱對方是「令我不惜自我毁滅，深愛過的一個人」。

新書《M我珍愛的人》由濱崎步親自敘述，作品包括《YOSHIKI/佳樹》的小松成美執筆。今日（1日）起於步姐正在日本全國舉行的演唱會上，新書將在場外發售。書中記錄步姐入行前與avex唱片公司社長松浦勝人，相遇相戀的4年時光。

主動表白 同事反對戀情

書中透露，17歲的步姐由家鄉福岡遷到東京發展，於六本木一間夜店，初次邂逅松浦勝人，步姐獲對方賞識，繼而簽約成為歌手，步姐亦因此而愛上松浦勝人。步姐表示，當初通過創作歌詞偷偷寫下對松浦勝人的愛意，就如情書一樣。

據悉當年兩人傳過緋聞，但他們一直沒承認。步姐在書中自爆，松浦勝人於1996年結束第一段婚姻後，主動向對方表白，其後兩人發展成同居戀人關係，但不久被同事發現及反對，她為了保護這段感情，將松浦勝人的來電顯示設定為「M」。

1999年，步姐於松浦勝人下榻的酒店內，發現他與一班美女狂歡，她大受打擊，一度躲在酒店房間內避世兩日，其後兩人分手。她說曾透過自己作詞的歌曲《M》、《Boys & Girls》、《vogue》、《Far away》、《SEASONS》，寫下與松浦勝人的愛情故事。

男友與美女狂歡受打擊

步姐的感情生活相當豐富，2000年，她公開認愛男團TOKIO主音長瀨智也，兩人相戀7年後分手。2011年她跟合演MV的奧地利男模Manuel Schwarz閃婚，一年後即「閃分」，其後被揭發二人從未在日本註冊；2013年，再嫁給比她年輕10歲的美國醫科生Tyson Bodkin，3年後宣布離婚。

回復單身後的步姐，早前被爆與舞蹈員內山磨我發展不倫戀，近日再被發現有新歡，步姐被拍得與年輕她20歲的「小鮮肉」舞蹈員荒木駿平手拖手出巡，步姐還戴上訂情戒指，有傳她隨時會再婚。步姐的新書大爆情史，未知銷量如何，但網民批評她借機炒作，又指她沒有理會松浦勝人及其家人的感受。

文：蘇珮欣