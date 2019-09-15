39歲莊思敏dry足8年 公開戀台灣男Brian

莊思敏（右）昨日在社交網大曬與拍拖數月的台灣男友Brian（左）的合照，兩人已見家長，但對於婚事，莊思敏表示隨緣。

【明報專訊】現年39歲的莊思敏自2011年與吳浩康結束5年情後，感情一直未有着落。今年5月曾有指她與台灣商人新歡拍拖遊山頂，當時她否認戀情，指對方只是遊客，她陪伴逛街及食飯，當時還說自己不太喜歡異地戀。不過莊思敏昨日突然在社交網曬與台灣男友的甜蜜合照，高調認愛，甜蜜說，「對的人出現在對的時間」。她接受訪問時透露兩人拍拖數月，已見家長，結婚的事隨緣，不想有太大壓力。

莊思敏是大馬拿督千金，但情路不太順暢。她與吳浩康曾愛得甜蜜，但最終分手收場；之後與導演葉念琛傳過緋聞。莊思敏dry足8年，其間胞妹莊思明與楊明感情穩定，隨時被妹妹爬頭出嫁。

「對的人出現在對的時間」

昨日莊思敏終於宣布名花有主，在社交網上載與男友合照放閃，以英文留言「對的人出現在對的時間」，非常甜蜜。相中莊思敏小鳥依人挨着男友膊頭，又用手搭著男友手臂。莊思敏男友五官端正，戴眼鏡，充滿文青氣息。圈中好友陳煒、連詩雅、吳若希、唐詩詠等紛紛恭喜她。王子涵搞笑留言：「點解你要佢美肌？」莊思敏回覆說：「因為我需要囉！」林盛斌亦笑說：「掂啦！有我三成咁靚仔！」

拍拖數月 已見家長

莊思敏接受《明報》訪問，說男友是台灣人，名叫Brian。他們是經朋友介紹認識，拍拖數月，已見過家長，男友有時會來港。問到會否心急結婚？她說結婚事隨緣，現在先享受拍拖，不想有太大壓力。她趁中秋節突然放閃，她說選個節日公開。

娛樂組