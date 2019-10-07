莊思敏為《禁蒙面法》與網民掀駡戰

【明報專訊】莊思敏日前出席活動談到政府訂立《禁蒙面法》，她表示如果這條法例能夠令市面平靜，她絕對支持。不過她未了解法例內容，稱相信很多香港市民都希望能夠平靜，不希望任何一方受傷害。她的言論引起網民熱議，梁芷珊在社交網發文說不想看莊思敏的廣告，之後暗窒莊思敏：「真係唔得莊思敏囉……由唔塞車扮好塞車，到唔了解內容但又覺得反蒙面法OK。」

前日莊思敏分別在Instagram（Ig）和facebook跟網民掀起罵戰，她在Ig上載穿黑色連身裙為首飾品牌宣傳的照片說：「心情很不一樣。」有網民支持她的言論，叫她加油和堅持自己。不滿她的網民則留言窒她：「以為自己好型？」「你個良心去咗邊？你唔係香港人又唔係中國人」。「聽講你支持反蒙面法，嘩你仲著黑衫嘅，好驚啊！」莊思敏未有刪留言，還回覆網民：「我無話見到黑衣人好驚喎。我話我唔清楚法例係點，但如果可以令市面平靜的話我都會支持嘅，我希望一切平安。」又有網民說：「溫馨提示：今日唔可以再蒙面啦！Oh sorry，原來你係整咗容，以為你戴咗面具。」莊思敏留了句︰「Oh！」昨午莊思敏更新Ig說：「奮鬥一點，努力一點。#人生目標」有網民鼓勵她：「積極一點，正面一點，愉快一點，樂觀一點。」

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