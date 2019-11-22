任劍輝逝世30周年晚宴星光熠熠 白雪仙優雅現身 戲迷尖叫狂拍照

寶珠姐（中）與兒子楊天經（左二）及新抱（左一）到場，見到優雅打扮的仙姐（右一）即上前拖實師父的手。（攝影：黃梓烜）

【明報專訊】有「戲迷情人」之稱的一代粵劇名伶任劍輝（任姐）於1989年不幸與世長辭，她的好拍檔白雪仙（仙姐）、一眾徒弟、親友及戲迷，對她的思念從未減退。前晚仙姐盛裝打扮在契仔契女、徒弟、好友等陪同下，出席於酒店舉行「任劍輝女士逝世30周年紀念晚宴」，筵開45席，場面熱鬧。仙姐到場時，戲迷即時尖叫及狂影。之前因膝關節勞損要延期演出粵劇的陳寶珠精神奕奕到場，與師父仙姐開心擁抱，她亦被大批戲迷包圍拍照。汪明荃讚任姐和仙姐對梨園界貢獻良多。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

前晚舉行的紀念晚宴星光熠熠，出席嘉賓包括汪明荃、胡楓、賭王何鴻燊四太梁安琪、呂良偉、楊受成夫婦、唐鶴德、姜大偉夫婦、李影、馬海倫、朱潔儀及胡渭康等。現場有已故任劍輝（任姐）的大戲俊俏造型相片布景板，不少戲迷拍照留念。

陳寶珠魅力不減當年

一身雍容華貴打扮且精神不錯的白雪仙（仙姐），在契仔陳培偉醫生及其他朋友陪同下優雅到場，她出現即惹戲迷尖叫和狂拍照，她報以微笑回應，但未有停步接受訪問。身為任白徒弟的梅雪詩、陳寶珠及謝雪心亦先後到場，與師父仙姐打招呼和合照。氣色不錯的陳寶珠與兒子楊天經及媳婦一齊到場，即被大批戲迷包圍爭相拍照，魅力不減當年。寶珠姐為尊師重道，一見師姐梅雪詩和師父仙姐，二話不說即上前擁抱和合照，但未有接受訪問。

汪明荃讚任白貢獻良多

汪明荃大讚任姐和仙姐對梨園界貢獻良多，故每年都盡量抽空出席任姐的紀念活動，好開心一齊見面聚會，懷念往事。她提到多年前因與羅文合演音樂劇《白蛇傳》，特別向兩位前輩請教而結緣，加上她擔任八和主席，跟仙姐一直保持情誼聯繫至今。汪明荃說：「任姐生前沒正式教過我，她很客氣，好似朋友一樣，叫我畀心機。見仙姐今晚精神好好，我與她都有保持見面聯絡，難得好多愛護她的戲迷、朋友、徒弟相隔多年都依然好長情，好關心和支持她！」

謝雪心難忘跟任姐學戲

謝雪心嘆時間飛逝，雖然師父已離開30年，但一直在她心中，像沒有離開過。她深刻記得當年一班人在任姐家中學戲，任姐坐在沙發上看他們練功，輕撥頭髮一顰一笑每個動作都加以指導。謝雪心形容兩名師父似親人般，「任姐似爸爸，仙姐似媽媽！爸爸多數縱小朋友，小朋友有咳都會准吃糖或雪糕，但媽媽就會鬧」。她表示仙姐真人其實不惡，只是教導方法絕不縱容。她小時候跟母親欣賞任白演大戲，知任姐對任何人都態度親切友善，從不會發脾氣和耍架子，她作為徒弟也受影響，學到師父優點，作為自己處世之道。

胡渭康自小已喜歡任白戲寶，她們的粵曲如《紫釵記》、《帝女花》家傳戶曉，在他心目中任姐是很犀利的傳奇人物。胡渭康自爆當年曾在仙姐面前斗膽獻技，「多年前在一個飯局，仙姐是座上客。我們一班人唱粵曲，我斗膽反串用子喉（女聲）唱粵曲，她好淡定望了一眼，然後若無其事，那眼神到現在依然記得，似問邊個死𡃁仔在玩？又記得曾跟劉培基上仙姐家拜訪，30多年前見她狀態仍好好，坐在地上輕易做到拉筋動作，證明她功底好好」。他從前輩身上學到做藝人功底紮實的重要，對自己很嚴謹。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com