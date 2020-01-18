伙排舞師Sunny行善 亞姐范莎莎張可盈偷師學跳舞

范莎莎表示與一班同學跳舞跳得好開心，又大讚他們跳得很好。（攝影：鍾偉茵）

張可盈（左起）、Sunny與范莎莎昨日到屯門一間特殊學校作親善探訪，3人都感到很有意義。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】應屆亞姐「最佳完美體態」獎得主張可盈與香港區季軍范莎莎、天王郭富城排舞師黃國榮（Sunny）昨日應離島扶輪社之邀，到匡智屯門晨崗學校作親善探訪，與8名即將參加2月舉行Rookie Stars街舞比賽的學生，一起跳舞，以實際行動作出鼓勵。3名嘉賓本身也有舞蹈底子，席上觀賞過學生接受賽前舞蹈集訓，Sunny即席落場教跳舞，以生動的「截的士」、「趟門」、「踩迫力（brake）」、「掉垃圾」、「轉身攞嘢」等口訣和動作，傳授跳舞心得，范莎莎與張可盈也把握機會偷師齊齊跳，大伙兒在瞬間打成一片，場面熱鬧歡欣。

范莎莎自言學過現代舞，但相比下，張可盈才是高手，對方擅長中國舞和拉丁舞，笑言重踏校園和排舞室，非常開心，她說：「有機會跟Sunny學跳舞，好興奮，我拍子感差，佩服學生們跳得好好，我都驚比下去，好彩最後跟得上。」

張可盈回想初學舞蹈，跟莎莎一樣雞手鴨腳，談到曾於郭富城演唱會上，見過Sunny表演，今次有幸跟他學跳舞感覺似發夢，她說：「剛才找他合照和『抄牌』攞聯絡方法，希望將來再找他學跳舞，班學生真叻，我記得自己初學跳舞都跟不上。」

被提議改名助事業運

兩人表示當選亞姐後，多了很多機會見世面，最近還主持飲食和風水相學節目，張可盈說：「有堪輿學家提議我們改名，有助事業運，但未想好改什麼名，我希望向主持、演戲方面發展。」她們又自嘲廚藝欠佳，可以趁機惡補，范莎莎笑說：「我煮的都能食，但經常將食物煮得過熟。」

Sunny受訪時表示跟特殊學生共舞好有滿足感，他說：「覺得帶他們去了新天地，剛碰面時好陌生，在短時間內就憑舞蹈增加了友情，我好開心，他們又肯放下包袱去學，學到就是自己的，見到他們增加了自信，是雙贏局面。」

跳舞老少咸宜

他提到舞蹈是人與人之間一個好好的溝通方法，是老少咸宜的活動，特殊學生與一般人學跳舞分別不大，只要對自己有信心，多練習便可，他說：「我都有教班，學生有大人也有細路，分別可能只是特殊學生專注力不夠，而小朋友是一張白紙，學得快，只要用心畀多少少時間就學到，不要有太大壓力。」

Sunny勉勵學舞之人

他強調跳舞一定要付出，不可能一步登天，還分享初學跳舞時都屢遇挫折，他說：「我都是長大成人後，報讀舞蹈員訓練班才開始學跳舞，早期經驗不多，覺得練習不夠，每日都花8至15小時跳舞，還周圍找老師進修，但經常受傷很不開心。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵