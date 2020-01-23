搭上22歲拍檔唐田英里佳 東出昌大認婚變 盼與杏箍煲

東出昌大（左）與唐田英里佳（右）的親密照流出，有傳後者曾跟友人分享照片。

【明報專訊】《信用欺詐師》31歲男星東出昌大昨日爆出背着《謝謝款待》女星兼妻子杏，搭上曾合演電影《睡著吻別醒來抱擁》的22歲女星唐田英里佳，發展不倫關係。東出昌大昨日發聲明承認有關報道，並表示會想辦法修補與家人的關係。

文：蘇珮欣

東出昌大與杏2013年因演NHK電視台晨間劇《謝謝款待》而撻着，2015年元旦結為夫妻，翌年5月誕下雙胞胎女兒，2017年11月再誕一子。兩人結婚5年，一直表現恩愛，不時被傳媒影刀一家五口出遊。

出軌期間正值杏再懷胎

據日本雜誌《週刊文春》報道，杏與東出昌大本月上旬開始婚姻出現危機，東出昌大在東京租屋獨居，目前夫妻已分居接近10日。雙方事務所承認兩人正在分居，但未有透露原因。據《週刊文春》報道，二人婚變源於男方出軌。

據報東出昌大於2017年拍攝電影《睡著吻別醒來抱擁》時，搭上當時年僅19歲的唐田英里佳，其時杏正懷第2胎。《週刊文春》還公開東出昌大與唐田英里佳3年前在《睡》片慶功宴上的親密合照。

報道又指杏早已感覺到丈夫出軌，但他極力否認，杏唯有相信。直到本月杏發現東出昌大與唐田英里佳的約會短訊，才導致分居。有傳東出昌大與唐田英里佳每月也會約會一兩次，而且關係持續多年。

「小三」刪IG留言功能

現年22歲的唐田英里佳，入行6年，是戶田惠梨香、有村架純及廣末涼子的師妹。近年簽約韓國經理人公司BH娛樂，與李秉憲、韓孝珠及金高恩份屬同門，去年參演韓劇《阿斯達年代記》，扮演莫摩族的女首領，拯救被掟落瀑布的宋仲基。唐田英里佳樣子清純甜美，備受公司力捧，她的社交網站Instagram（IG）有30多萬人追隨；不過爆出不倫戀後，她即關掉留言功能並刪除所有與東出昌大過往的合照。

東出昌大所屬事務所於報道刊出後代表他發聲明，承認報道大致屬實，事件起因是他愚蠢、不成熟及欠缺責任感所致，無論怎樣被指摘也無法辯解。他想負責任，且感到後悔，為了挽回信任，需要花時間及努力爭取。又重申與杏只是分居，並非離婚，他會想辦法修補關係，「雖然艱難，但作為丈夫、父親，希望再次與家人相處」。據日媒報道，東出昌大主演今季的《刑警與檢察官～所轄與地檢的24小時～》，今晚會播出第2集，朝日電視台昨日表示，不會變更播放安排。

至於杏，其父是曾獲奧斯卡提名的著名演員渡邊謙，曾兩度因出軌而離婚，導致杏與父親關係一直不好，甚至入行後抗拒冠父姓，想不到杏的丈夫也犯上渡邊謙同一錯誤。