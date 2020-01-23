【開箱】《烈火湊仔公》 消防版《幼稚園特警》

【明報專訊】《烈火湊仔公》（Playing With Fire）將於大年初六（30日）在港上映，故事講述積卡臣率領的一隊消防精英，在森林大火中，於一間焚燒的大屋中救回3名小孩，卻一直未能聯絡他們的父母，為安全起見，積卡臣把他們留在消防局內。一班救火硬漢，變成臨時湊仔公。毫無照顧孩童經驗的消防員，更被3名小孩玩殘，連消防局亦弄致天翻地覆，令他們不禁驚嘆，細路同火災一樣，破壞力強而且難以受控！

阿諾扮老師查案

看《烈火湊仔公》的故事大綱，明顯走搞笑路線，而且有點熟面口，大隻佬湊仔的gag，30年前《未來戰士》阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）就拍過一部《幼稚園特警》（Kindergarten Cop），講述警探約翰金柏追捕惡名昭彰的毒梟庫倫，發現他的前妻與孩子隱居在小鎮。為了找出線索，約翰決定假扮幼稚園老師接近庫倫的兒子，正當被小孩煩透，他發現自己愛上了幼稚園的老師喬伊絲。由於受歡迎，《幼稚園特警》幾年前更拍續集，不過改由另一大隻佬龍格爾（Dolph Lundgren）主演，當然無論聲勢及票房都遠不及阿諾主演的版本。

至於在《烈火湊仔公》扮演積卡臣消防隊長的約翰辛納（John Cena），是前世界摔角娛樂（WWE）巨星，曾16次贏得世界冠軍，後來殺入影壇，演出過《左一爸又一爸》及《大黃蜂》等電影。他的角色跟阿諾在《幼稚園特警》類似，後者欲追求老師喬伊絲，約翰辛納在《烈》片則對消防分局附近的艾美博士有好感，但認真工作的他，不懂追女仔，反而靠收留的三姊弟出謀獻策，鬧出笑話。

片中有不少湊仔的溫馨搞笑場面，譬如平時救火Man到爆的消防員，落更後的消閒活動原來是一邊坐按摩椅，一邊睇卡通片《小馬寶莉》，童心爆發；消防猛男與三姊弟臨別之前，決定幫年幼的蘇兒大搞生日會，還到商場掃貨買禮物，一見到各款新奇得意的玩具，猛男頓變大細路，玩到忘形。

有關家庭的信息

片中的消防分局營造出一家人的感覺，傳遞關於家庭的溫情信息。三姊弟起初不斷隱瞞孤兒身分，只為求能繼續一同生活，結果紙包不住火，卻意外地讓他們遇上消防分局的一班暖男，即使沒有血緣關係，一樣可以組成溫馨家庭。至於約翰辛納飾演的積卡臣自幼喪親，卻在三姊弟身上尋回失去的童年，也為他填補家庭生活的缺失。

農曆新年，像《烈火湊仔公》這種合家歡電影，始終最應節。

上映日期：1月30日