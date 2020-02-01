伙小占訪15名媽媽嘗住家飯 鄭欣宜難忘肥姐賀年油爆蝦

【明報專訊】鄭欣宜與英健朗（小占）為ViuTV主持新訪談節目《最愛母飯開》，兩人拜訪了15名媽媽，拍攝每名媽媽在廚房施展巧手廚藝，邊吃住家飯邊傾偈，讓媽媽們道出人生經歷，無論有多少辛酸，每天能為家人下廚，家人又吃得開心便心滿意足。

首次擔任主持的鄭欣宜表示十分緊張，因在其心目中好的主持人要具備三大條件，口齒伶俐、有急才和學識淵博，她說：「我三樣也沒有，連中文都輸蝕，幸好有個好搞笑的拍檔英健朗（小占），他雖然轉數快、口才了得，但就經常刻意說錯，令我看似好叻。」

不想搞笑唱情歌

欣宜「三無」也夠膽當主持，她認為愈是不識就愈要去學，嘗試挑戰自己，這是她做人宗旨，「香港發生很多事情，是否出來再嘻嘻哈哈，搞笑去唱情歌，對我來說，這個moment不是最適合。很開心有機會做這個節目，因節目很溫馨，很有香港人精神，每一集、每一個嘉賓都有自己的經歷，均跨過難關才走到今天，很勵志，有很多值得學習的地方」。

小占望大家多回家吃飯

小占認同，稱做完該節目，更珍惜與家人相處及感恩，他說：「15集的家庭都很溫馨，我拍到最後一集忍不住哭了，因為現在社會很多問題，很多人知道我讀精神健康護理學，都來問我意見。其實這段時間有很多家庭不開心，好似將個家破壞了！希望大家睇完15集，知道家的重要，不要受外在環境影響而破壞你與家人之間的關係。大家可以見到15集的嘉賓，每個都有自己的困難，阿媽湊大幾個仔女，又要工作，回家又要照顧小孩，煮飯給他們吃，但都捱到，我們現在算得上什麼！為何不可以一家人坐低食餐飯，好好去傾。一家人食飯是件開心事，希望大家可以多些回家食飯。」自言眼淺的欣宜拍攝時強忍淚水，但在飯後感回想每集主人翁的經歷，就多次落淚。

未能盡得廚藝真傳

嘉賓好客，令欣宜感受到溫暖，也想起以前婆婆對她無微不至的溫暖，她說：「小時候在加拿大生活，是婆婆湊大我，她年事已高，但仍無微不至照顧我，每天親自去買餸煮飯，只要我話喜歡吃什麼，例如洋葱豬扒，就每天都煮洋葱豬扒。當時年紀小，認為是理所當然，不懂感恩。」雖然婆婆和媽咪肥姐（沈殿霞）廚藝了得，但欣宜沒盡得真傳，她說：「小時候很反叛，她們煮上海菜和寧波菜好叻，我就是不學，我去整甜品、整餅，各有各叻，但現在就後悔沒好好跟她們學習，最回味媽咪煮的油爆蝦，我們過年習俗一定要有蝦 ，代表嘻哈大笑。」

欣宜不排除閃婚

欣宜與小占最愛吃住家飯，問欣宜有否向嘉賓偷師，將來為老公下廚？小占爆欣宜集集都說今次又學了什麼菜式，希望她搵到個好老公。欣宜說：「我想大家知道我入得廚房出得廳堂。」32歲欣宜坦言恨嫁，覺得適合人妻生活。現在是否已有對象？她說遇到合適的不排除閃婚。

場地：HonKee Party

欣宜/髮型：Milk Chan @xenter 化妝：Samuel @江中平化妝室

小占/服裝：ad-lib

記者：柯美

攝影：黃梓烜

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