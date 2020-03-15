唔覺周星馳有緋聞女友 田啟文：佢怕黑要攬住我瞓

【明報專訊】田啟文前晚到新城電台接受倪詩蓓訪問。他表示無論對方問什麼，他知道的會盡量回答，不會講大話。問到舊老闆周星馳的事也如實說出？他說：「知幾多講幾多。（他的緋聞都答？）我不知，亦不見，他只攬住我瞓，他怕黑，一個人一間房，一直要有人陪睡，他睡那邊熄燈，我那邊就要開燈，他要睇到有人才安心。平時在家中有媽媽，會安心些。（女性陪睡是否更安心？）不覺得他有，經常講的（女性）都不見，如果是真的，就真係收得好埋。」他透露星爺目前在港，暫時不會去內地，因返港要隔離14天。

田啟文的工作也受新冠肺炎影響，原本這段時間前往橫店拍王晶的《倚天屠龍記》，但所有人開工前要在影城指定地方自我隔離一星期，王晶有見及此，暫時停工，所有人已返港，待疫情緩和才復工。

金像獎頒獎禮未有方案

問到金像獎頒獎禮最終決定以什麼形式舉行？身為金像獎董事局的他表示很頭痛，籌委會不停開會，但到目前為止仍未有妥善方案，「主席爾冬陞負責製作組，他較辛苦和頭痛。（5月能否舉行？）未知，想過延至8月，但明年金像獎40周年會大搞，不想太接近，無論怎樣也會舉行。（會否閉門舉行？）考慮中」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com