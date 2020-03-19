曾促封關 安排女兒強制檢疫前回港 張堅庭遭網民轟雙重標準

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎在歐美等地爆發，香港政府向所有海外地區發出紅色外遊警示，內地、澳門和台灣除外。不少香港留學生急回港，當中包括張堅庭在英國倫敦讀書的女兒張一諾，她趕及在14天強制家居檢疫前回港。張堅庭前晚在社交網上載與女兒的對話視頻，兩父女講述撲機票及坐飛機回港經過。張堅庭此舉遭不少網民留言炮轟，指他之前拍片促政府封關，現在又促女兒從英國回港是雙重標準。張堅庭昨日再在社交網發文及拍片解釋，稱這是雙重責任：「香港人應有的利益及一個爸爸的責任。」

張堅庭日前已拍片透露幫女兒撲機票回港，前晚再跟安全回港的女兒拍片交代過程，還有女兒在香港機場接受無綫訪問的片段。張一諾直言很難找機票，幸好爸爸幫她撲到，但她去錯客運大樓，險上不到機。她稱飛機上九成旅客有戴口罩，有部分更是重裝備。

行使港人權利

張一諾狠批英國政府處理疫情很差，又建議在英國的香港人，有機會走都一定要走，因為香港相對來說較安全。張堅庭則表示雖然女兒已回港，但也擔心她坐完長途機抵港後中招，故要女兒在家戴口罩，盡量隔離。

很多網民留言斥張堅庭雙重標準，張堅庭昨日發文回應說：「上月咆哮叫封關，是保護香港這城市及香港人的利益。以包機接武漢港人回港，而不包括其內地親友是保障港人利益。讓香港留英學生回港是香港人應有的權益，况且英國仍未大爆發，政府仍未封關，隔離前回港但仍執行14日居家自行隔離。最後要子女速回香港是父母的責任，這不叫雙重標準，我所做的是雙重責任：一個公民責任，一個父親責任。疫情在變，政策在變，標準也在變，明了嗎？最後，學校關閉，72小時要離校，不回港去邊呀？投訴香港留學生回港播毒不是人說的話。」

之後他再上載《反駁上月叫封關，今日叫女兒回港的所謂雙重標準，本地人優先是理所當然》為題的片段，他說：「幾時封關，幾時鬆綁，因地、時、人而異，腦袋盡可能靠近腦袋，不可錯配。我們有廣義的普世價值，但也有狹義地實行這個普世價值的標準。當我們只可幫到香港人，香港人一定是優先，所以我們用包機接香港人回來。這是否有雙重標準？當然是有的，因為這個標準是因時、地、人而異。」

自由社會 接受批評

張堅庭稱英國防疫意識不明顯，女兒身體狀况沒問題，她叫女兒回港是站在爸爸的立場。他認為英國的疫情跟武漢仍有大段距離，那為何不讓未有病徵的香港學生回港。

他表示要求女兒回港後在房內隔離，全程戴口罩，吃飯時要有段距離，他會企遠一點和她傾偈。他續說：「這就是香港公民的責任，香港人應有的利益及一個爸爸的責任，有什麼問題呀？我不覺得有問題！這是一個雙重標準，香港人享受一些標準是其他人沒有的，也是一個雙重標準。作為一個爸爸，一個香港公民，我做錯了什麼呢？」不過他說在香港這個自由社會，可以發聲，亦要接受批評。

張堅庭對於被網民繼續鬧，他回覆《明報》表示沒有不開心，他說：「是雙重責任，封關是不讓疫區外人進入，除了港人，女兒是香港人當然可以。」

娛樂組