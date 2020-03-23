【開箱】玄彬的3次高峰 由《我係金三珣》、《秘密花園》到《愛的迫降》

【明報專訊】香港不少藝人表示有看韓劇《愛的迫降》，為追劇通宵達旦，繼而出現「玄彬症候群」、中「玄」毒。其實《愛的迫降》去年12月首播，今年2月中已播完，大概口碑好，加上新冠肺炎疫情爆發，多了時間留在家中煲劇，並可透過影視串流平台Netflix一次過重溫。

《我係金三珣》的霸道總裁

玄彬在《愛的迫降》飾演朝鮮軍人，文武雙全，機智聰明，面對愛情時卻像傻瓜，對情人體貼入微，化身「暖男」。其實玄彬入行17年，影視作品近30部，早期較著名的《我係金三珣》和《秘密花園》，他都是扮演霸道總裁或挑剔富三代，在《愛的迫降》的「暖男」角色，可說是他首度嘗試，難怪招攬一批新擁躉。

《我係金三珣》講述擔任餐廳甜品師的金三珣（金宣兒飾），與飾演餐廳老闆的玄彬，是歡喜冤家，兩人其後發展姊弟戀；玄彬在劇中做盡各種撒嬌表情，是他打響名堂之作。

《秘密花園》的傲慢富三代

至於《秘密花園》，他飾演傲慢的富三代，講述他跟飾演特技演員的河智苑交換靈魂。在劇中，不擅表達自己的玄彬，面對河智苑經常口是心非，而且是典型「毒舌男」。該劇賣點是兩人靈魂交換後，玄彬要演繹女性溫柔的一面，教「男兒心」的河智苑穿內衣，到澡堂見到赤裸男子又會呱呱大叫，引發連串笑料。玄彬憑《秘密花園》榮升韓劇男神，繼《我係金三珣》後再創人氣高鋒。《秘密花園》2011年在SBS播出時，一度創下31.4%收視；不過玄彬曾表示，他拍劇不在乎收視，「比起《秘密花園》，《我係金三珣》時人氣更高，但人氣只是一瞬間的，只要有更紅的演員出現，人氣就會下降」。

玄彬明白剎那光輝不代表永恆；《秘密花園》之後沒多久他就入伍，2012年底退役後，拍過《海德哲基爾與我》和《阿爾罕布拉宮的回憶》等劇，但直到《愛的迫降》，才創下第3次的人氣高峰。