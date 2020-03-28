【開箱】丁海寅再演癡情男 《一半的一半》談一場高科技的純愛故事

蔡秀彬前年憑《狐狸新娘星》贏得優秀演技獎，未知新劇《一半的一半》能否令她更上層樓。

丁海寅再演愛情劇，且看收視和口碑能否超越前作《經常請吃飯的漂亮姐姐》和《春夜》。

【明報專訊】韓國男星丁海寅憑愛情劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》及《春夜》而為港迷熟悉，前者跟孫藝珍談一場轟烈的姊弟戀，贏得不少「姐姐」歡心。

現年31歲的丁海寅最近伙拍《我不是機械人》25歲女星蔡秀彬，合演韓國有線頻道tvN新劇《一半的一半》，今次不談姊弟戀，改為單戀女生10年的癡情男，相信任何年紀的女觀眾都會心動。

新劇收視低開

《一半的一半》講述人工智能程式設計師與古典音樂錄音師的愛情故事，劇集上周首播，收視率錄得2.4%，翌日播出第2集，微跌至2.1%，成績未如理想。香港觀眾可透過串流平台Viu同步收看。

丁海寅飾演一名年輕IT企業創辦人兼人工智能程式設計師，他把自己的思想和記憶都放進一個人工智能「盒子」內。由於程式仍在開發階段，丁海寅的工作拍檔跟「盒子」對話4天也毫無反應，正當他們考慮放棄之際，某日下起雷雨，「盒子」突然對丁海寅說：「雷打得讓人煩悶。」他們終於發現，這個程式只對一名叫「智秀」的女生有反應。

單戀舊愛10年

其後丁海寅拜託好友、《奪命殺聲》女星李荷娜尋找智秀（朴珠賢飾），並把她的聲音錄下來。李荷娜找到智秀後，安排蔡秀彬進行錄音，發現丁海寅與智秀識於微時，他倆曾是一對戀人，後者因要結婚而離開丁海寅，但男方一直未能忘情，單戀足足10年。蔡秀彬得悉事件始末後，對丁海寅留下深刻印象。

從《一半的一半》播出首兩集來看，編劇刻意打造一齣現代純愛劇集的意圖相當明顯。新劇節奏緩慢，鏡頭細膩唯美，不禁令人聯想起韓式純愛電影盛行的千禧年代，代表作品包括《假如愛有天意》、《觸不到的戀人》及《抱擁這分鐘》等。

不過，電影與劇集形式不同，後者篇幅較長，如果節奏太慢，難免減低觀眾收看意欲，《一半的一半》劇本如有突破性發展的話，仍有望彌補節奏緩慢的不足。

丁海寅近年專攻愛情劇，由《經常請吃飯的漂亮姐姐》扮演性格開朗的設計師，到《春夜》的單親藥劑師。他在《一半的一半》記者會上表示，因為喜歡這類題材，所以接二連三拍攝愛情劇。

事實上，丁海寅的外形確實是飾演癡情漢的最佳人選。可是新劇女主角名氣略遜，蔡秀彬主演《狐狸新娘星》、《不是機械人》成績一般，未必能刺激收視。

角色設計「離地」

丁海寅在新劇飾演一名憂鬱、內向的程式設計師，跟過往角色截然不同，而且「單戀10年」的說服力較低。

蔡秀彬的角色設定同樣「離地」，對丁海寅與智秀的過去一知半解下，擅自安排二人相見，結果好心做壞事。《一半的一半》純愛主題加上叫座力一般的陣容，往後收視令人擔心。