35歲楊秀惠大馬秘密誕女 老公因疫情未能陪產

【明報專訊】現年35歲的楊秀惠失驚無神做阿媽，昨日在網上報喜在馬來西亞誕女，B女重6磅，母女平安。楊秀惠神隱幾個月，對懷孕一事相當保密，於疫境下產女，囡囡趕在在母親節前出世，她開心說今年母親節可以用媽媽的身分慶祝，提前收到最珍貴的母親節禮物。近日楊秀惠主演的劇集《十八年後的終極告白》播映，劇中演啞女的她跟飾演一哥的陳山聰是一對。陳山聰的太太預產期是暑假，當知道好拍檔生女，他搞笑說：「竟然爬『一哥』頭？」

娛樂組

楊秀惠去年初跟拍拖8年的富貴男友葉世揚在外地秘婚，後來回港補登記結婚，10月才被爆婚訊。楊秀惠做葉太後專心做少奶奶，她以老公是圈外人的關係，一直十分低調。

去年12月《大帥哥》一班演員到她家中聚會，大合照中見葉世揚現真身，被指與張敬軒撞樣。曾有人目睹楊秀惠肚凸凸逛街，當時被指孕味濃的她未有回應，後來她回馬來西亞，遇上疫情爆發不能回港，原來她在當地待產。

提前收母親節禮物

昨日楊秀惠在社交平台分享大手捉住小手的照片，留言：「今年的母親節，我可以母親的身分慶祝了，相比原定的時間提前收到了最珍貴的母親節禮物，在馬來西亞因為疫情和行動管制，Baby出生的過程真的一點也不容易，不斷出現很多變數和突發事件。但慶幸我的女兒終於安全出世了，在這裏再次多謝馬來西亞醫護人員的悉心照顧，預祝佢哋和世界各地嘅醫護人員及大家都可以盡快抗疫成功。」

楊秀惠接受傳媒訪問，表示在疫情下生女過程不容易，老公也不能入手術室陪產。她透露B女出世有6磅重，名字簡寫跟她一樣是「VY」，並說：「因為疫情關係，醫院手術室不是隨時想做手術就可以去做，需要給醫院一個日子，跟住醫院批准後才可以做，現在所有手術室都留給緊急事故，就算好緊急要做手術，事前也要做血液及深喉測試，等一兩日報告結果出來後，才可以做手術，因為做手術有變動，亦不確定（日子），要等醫院通知，之前一直好擔憂同擔心，好彩之後一切順利。」

陳山聰笑稱被爬頭

陳山聰也是準爸爸，太太Apple預產期是暑假，山聰知道秀惠生B女送祝福，他以《十八年後的終極告白》劇中一哥身分回應，他說：「替她開心，竟然爬『一哥』頭？希望B女身體健康，快高長大，聰明伶俐，靚靚女女，好似媽咪那樣。知道疫情下秀惠會辛苦，不過她的馬來西亞家人會好好保護她，亦希望她身體健康，好好保重身體，《十八年後的終極告白》在港的宣傳會有『一哥』撐住，她好好保重。」

飾演啞女發揮大

楊秀惠由馬來西亞來港參加《2004年國際華裔小姐》，雖然未獲獎項但成為無綫藝人。多年來在無綫不乏機會，近年《鬼同你OT》的Lolita、《大帥哥》的艾妞也電力十足。最近播出的《十八年後的終極告白》，飾演啞女謝家倩有更大發揮，但她於2018年拍完此劇後便減少電視演出。