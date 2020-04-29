【開箱】《復仇者聯盟4》上映一周年 導演羅素兄弟向粉絲揭秘

【明報專訊】去年4月，Marvel超級英雄片《復仇者聯盟4：終局之戰》全球同步公映，結果美國勁收8.5億美元（約66.3億港元），全球累積票房更高達27.9億美元（約217.6億港元），刷新史上最高紀錄。有誰想到事隔一年，新冠病毒疫情重創環球經濟，美國戲院關門、新片開畫無期？《復4》導演羅素兄弟（Russo Brothers）為向粉絲打氣，前日透過社交媒體舉行別開生面的「網上電影派對」，一邊陪粉絲重溫《復4》，一邊分享拍攝秘聞。

建議戲院重播《復4》

美國得州政府最近宣布，隨着新冠病毒疫情有緩和迹象，當地戲院將於本周五重開，至於全美各地戲院亦有望下月陸續復工。羅素兄弟在《復4》上映一周年的紀念活動上表示，希望屆時各地戲院可以重播此片：「透過《復4》來歡迎觀眾重返戲院，不是一件很美好的事情嗎？」

作為全球最賣座電影，《復4》不單取得商業上的巨大勝利，更是觀眾與電影之間，透過戲院產生感情聯繫的最佳見證。趁着此片上映一周年，編劇Christopher Markus與Stephen McFeely率先在周日舉行「網上電影派對」，翌日再與導演羅素兄弟主持第2場，並邀請戲中飾演「鐵甲奇俠」的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）擔任特別嘉賓，當是集體回憶也好，為家居隔離的民眾打氣亦無不可。

基斯永不再演美國隊長

羅素兄弟透過社交媒體跟網民一起重溫《復4》一小時內容，同時分享幕後花絮片段，以及不為人知的小秘密，令粉絲興奮不已，包括「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）在煞科當日，逐一跟工作人員擁抱的畫面，加上他表示永遠不會再演此角色，特別令人感慨。

另一方面，「鐵甲奇俠」羅拔唐尼拍罷壯烈犧牲的場面後，即場跟Marvel電影公司總裁奇雲費格（Kevin Feige）擁抱，羅素兄弟引用戲中金句：「我們都愛你3000。」

導演子女輪流客串

不說不知，原來《復4》不少臨時演員，都是羅素兄弟的家屬，例如電影甫開場，「鷹眼」謝洛美溫納（Jeremy Renner）教導女兒射箭，她正是導演祖羅素（Joe Russo）的女兒Ava。巧合的是，現實中謝洛美的女兒也叫Ava。

至於祖羅素的另一女兒Lia，亦跟導演安東尼羅素（Anthony Russo）的兒子Julian在片末登場，還記得「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）在餐廳跟小粉絲合照留念一幕嗎？就是他們了。

被導演暱稱為「M&M」的兩位編劇，也透過今次活動，公開《復4》從未曝光的概念圖，其中之一是「奇異博士」班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）遭奸角「魁隆」手下綁架後，究竟如何脫離魔掌？原來編劇考慮讓他穿上鐵甲奇俠的戰衣，藉此增強戰鬥力。可惜這個構思，最後未能成事，有粉絲表示相當遺憾。