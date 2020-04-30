【開箱】《狩獵的時間》邊青絕路 崔宇植繼續下流人生

【明報專訊】《解碼追兇》李帝勳、《上流寄生族》崔宇植、《三流人生》安宰弘、《明星跟班Friend》朴正民及《監獄手記》朴海秀合演的韓片《狩獵的時間》，上周四（23日）在影視串流平台Netflix上架。故事講述李帝勳與3名年輕好友為展開夢想中的新生活，計劃搶劫，卻遭一名神秘男子追殺。

上架過程 一波三折

《狩獵的時間》在Netflix上架前可謂一波三折。尹成賢2010年首次執導電影《青春夜行》，並獲多個獎項提名後，與韓國著名電影公司Show Box簽約成為旗下導演，繼而籌備製作費高達100億韓圜（約6300萬港元）的大製作，更聲稱力邀《殺手代父》元斌主演，可惜對方辭演，計劃隨即擱置。2015年，尹成賢離開Show Box，籌拍《狩獵的時間》，有意找曾在《青春夜行》合作的李帝勳主演；不知何故中途一度想易角，力斟《燒失樂園》劉亞仁演出，可是因資金問題，兜兜轉轉之下男主角再次落在李帝勳身上，並伙拍崔宇植、安宰弘、朴正民及朴海秀演出。

《狩獵的時間》2018年1月開鏡，同年7月煞科。可是電影完成一年後仍無法安排在戲院上映。直到今年初，《上流寄生族》在奧斯卡勇奪最佳電影等4項大獎，帶挈韓片受到國際關注，《狩獵的時間》有機會在今年2月舉行的柏林電影節上映，韓國方面亦定檔2月19日開畫。原以為「逃出生天」，卻在準備上映之際，遇上新冠肺炎爆發，《狩》片被迫延期。疫情持續，電影公司決定放棄在戲院上映，直接將播映權售予Netflix，但海外發行商指摘電影公司違約，向法庭申請禁制令，不准《狩》片在Netflix上架。經過一輪協商後，《狩》片終在Netflix順利上架。

賭場盜竊 報復被殺

《狩獵的時間》故事設定在未來，社會動盪、經濟崩壞，四處頹垣敗瓦。講述李帝勳3年前因盜竊罪身陷囹圄，刑滿出獄的他，獲當年盜竊案同黨及多年好友崔宇植及安宰弘迎接，並相告因經濟崩潰，他們當年偷竊得來的金錢已成廢紙。

李帝勳為了脫離地獄般的生活環境，前往夢想的墾丁生活，與崔宇植及安宰弘，加上好友朴正民，策劃打劫地下賭場。4人臨危不亂盜取賭場的現金，正當他們以為可逃脫之際，朴海秀飾演的冷血殺手，受聘於賭場老闆，追殺4人，目的不為討回失去的金錢，只為一泄心頭之恨。李帝勳等人成了別人的獵物，他們不斷逃亡，可惜不敵朴海秀，一個個被殺死。

崔宇植演出有壓力

電影將年輕人對未來感到茫然的一面表現出來，戲中4名主角本性不壞，為了生活，別無選擇地偷竊，他們的心願只是在靠海而溫暖的地方生活而已，卻無論如何努力也無法實現。他們被殺手追殺的緊張過程，是一大看點，利用廢置的醫院和倉庫營造恐懼感，加上槍林彈雨的對戰場面，視覺效果不俗。

這是主角之一崔宇植在《上流寄生族》後首部上映的作品，表現備受外界關注。事實上，他拍完《狩獵的時間》後才接演《上流寄生族》，同一樣的是兩片他都扮演生活在低下層的角色。崔宇植表示角色戲分很重，演出時倍感壓力，「角色與現實的我略有不同，他為了擺脫不濟生活而決心改變，做了不一樣的選擇；比起個人利益，他更重視朋友的未來，希望齊上齊落」。