《十八年後的終極告白》終極劇透 監製王偉仁：「七子」唔會全部死晒

【明報專訊】無綫《十八年後的終極告白》下周結局篇，以刻劃人性、懸疑為題材，由第一集已開始「誰是兇手？」的謎底日內揭盅。監製王偉仁接受《明報》專訪作終極劇透，他說：「唔易估㗎，又真係會驚訝的。」兇手現身只是解開其中一個謎，好戲在後頭，人性醜惡比死亡更恐怖；黃智雯稱難抽離角色，感覺極沉重，半年後才能走出來。此劇在內地社交網站豆瓣評分是近期港劇少見的高評價，相較早前播出的《法證先鋒IV》與《機場特警》的評分是5.1與6.2。《十》劇評分高達8.6，比去年受歡迎的《金宵大廈》8.3分更高。

《十八年後的終極告白》在討論區掀起「誰是兇手？」話題，網民偵探柯南「上身」，從蛛絲馬迹緝兇。有不少嫌疑人先後出現，近日集中話題是林朗生（譚俊彥飾），有揣測他是患精神分裂的兇手，阿倩（楊秀惠飾）、阮進（林嘉華飾），甚至飾演黃智雯媽媽的江欣燕也被懷疑，因死者胡啟思是阮進的私生子令她動殺機。

不過有網民留意到一個不起眼的角色，「寫字樓保安」阿明，此角色連近鏡都唔多個，每次林朗生在公司出入就見他現身叫：「林生！」有認為此角色相當可疑。問監製王偉仁保安阿明是否「有啲嘢」？他笑說：「阿明係一個大廈保安，劇中有好多角色，他是其中一個。他是保安員，叫『林生』都係打招呼。（關鍵角色？）好多角色都係關鍵人物，Tiger嫂（尹詩沛飾）都好關鍵，只是20集，大家估下，好快知道。我日日都被同事、家人與朋友追問誰是兇手，我都係咁答。」

江欣燕係兇手都唔奇

王偉仁稱這個兇手唔易估，揭盅後觀眾可能覺得驚訝、也可能不驚訝，他說：「有人估江欣燕是兇手，我都覺得唔奇。」據角色資料，飾演寫字樓保安阿明的演員有兩個人，少年版是羅永健，成年版則是唐嘉麟，相信保安阿明跟18年前的案件有關。

官方劇照不時泄密，《十》的劇照其中一張是成年版的「七子」搭膊頭相聚，劇情發展講述鬼仔強（蕭徽勇飾）與Tiger（杜大偉飾）已遇害，人鬼相隔，他們再聚首的安排是否代表7人皆死去？王偉仁「終極」劇透，他說：「唔會全部死晒，只是一種表達方式。」提到劇中忠奸角色，林嘉華是否奸？譚彥俊是否又有問題？王偉仁稱沒所謂忠奸，只是不同角度與擺位。

演員過足戲癮

黃智雯稱拍此劇時受角色影響好沉重，王偉仁表示還有何遠東等都太投入壓力好大，因為劇情發展扭來扭去，演員收到劇本都好驚訝，他們演得過癮，有壓力也是開心的。據知黃智雯演的角色阿瑾後期經歷突變，揭父親阮進隱瞞事實，媽媽遇害，還有林朗生的真面目也令她難以接受。

《十八年後的終極告白》贏口碑，但日前公布首周收視平均只有25.4，王偉仁透露第二周的收視正上升，劇集有口碑已是開心事。他稱劇中一班演員是他見過合作得最開心的，他們很喜歡這個劇本，角色有發揮，互相研究演繹方式過足戲癮。他點名讚黃智雯表現好fit，演Madam好真實，不多女藝人有她的眼神；譚俊彥在《特技人》跟他合作，王偉仁表示譚演陰沉角色好合適，他說：「外界對譚俊彥有誤會，他演戲有經驗亦表現了深度，是一個好演員。」還有楊秀惠演的啞女很可愛，陳山聰的黑社會大佬也入型入格；何遠東的演出也有突破。

否認劇情涉抄襲

《十八年後的終極告白》開拍之初曾被指抄襲日本電影《第22年的告白：我是殺人犯》，其實只是劇名相似，內容不一樣，更有指似無綫神劇《天與地》。此外，有網民議論「七子」是同學，但現實年齡相距大，31歲的林師傑跟43歲的陳山聰難做同級同學。

王偉仁說：「我拍劇唔抄人，坦白講《天與地》播出時我在內地，所以我未睇過。編審雷秀蓮做咗好多工夫，劇本亦見功力。至於『七子』的真實年齡相距，拍攝時一班後生仔也不覺得他們的年紀有代溝或格格不入，我一直以為是何遠東最細呢。」

記者：唐嘉晞

攝影：劉永銳

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