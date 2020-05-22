【開箱】韓劇《Oh My Baby》 張娜拉尋找「精主」的故事

張娜拉（左）與高俊（右）飾演一對歡喜冤家，且看編劇最終會否撮合二人。

張娜拉扮演渴望做媽媽的事業女性，巧合的是，現實與角色都是39歲，應該感同身受。

【明報專訊】有韓國演藝界「童顏美女」之稱的39歲女星張娜拉，主演有線頻道tvN新劇《Oh My Baby》上周首播，劇中飾演一名即將步入40歲的單身事業女性，為了趕在半年內懷孕，於是向身邊3位男性友人「借種」的故事。香港觀眾可以透過MyTV SUPER同步收看。

新劇首播收視欠佳

《Oh My Baby》剛於上周三（13日）開播，首集收視率只有2%，翌日播出第2集，收視微調至2.95%，以為升勢可以持續，結果前晚播出第3集，收視率急跌至1.69%，令人大跌眼鏡。

事實上，張娜拉前年主演SBS電視劇《皇后的品格》，全劇平均收視率為12.2%，最高一集更達17.9%；去年再演同台的《VIP》，平均收視率微跌至9.75%，但最高一集亦有15.9%。以張娜拉的往績來看，新劇似乎未如理想，不過，《Oh My Baby》改在有線頻道播放，收視略遜免費台亦屬正常，畢竟收費台劇集並非每齣都有《愛的迫降》或《夫妻的世界》佳績。

40歲前急欲生仔

《Oh My Baby》是由《隧道》導演南基勳跟《魔女寶鑑》盧善宰編劇，以輕鬆手法探討一名39歲女性渴望懷孕的故事。首集講述任職育嬰雜誌編輯的張娜拉，自小以當媽為人生目標，積極尋找另一半，可是姻緣拒絕臨門。

直至某日，張娜拉發現子宮出現毛病，才驚覺年紀不輕，懷孕機會愈來愈低，就算「雪卵」也超齡，為了趕及在半年內成功懷孕，決定改變策略，打算「要仔不要公」。她在網上尋找捐精男士，卻在未成事之前，成為非法購買精子的新聞人物。編劇刻意加插不少懷孕及育兒資訊，對於新手父母來說，可說是上了入門一課。

劇中3名男主角：一是張娜拉曾經一見鍾情的攝影師高俊，其次是青梅竹馬好友兼兒科醫生朴秉恩，第3個是育嬰雜誌新職員鄭乾柱。張娜拉與高俊數年前相遇，不過後者討厭性格主動的女生，更加不喜歡結婚生子，所以二人初次見面，高俊已忍不住羞辱張娜拉，叫她寂寞的話就去養寵物，在劇中是一對歡喜冤家。

3男主角名氣稍遜

朴秉恩與妻子離婚後，跟幼女相依為命，在張娜拉母親安排下，暫時寄居在張娜拉家中。至於鄭乾柱，為人親切可靠，但不懂人情世故，常因過分誠實而令人生氣。

《Oh My Baby》3名男主角的知名度都不算高，戲分與焦點全落在張娜拉身上。憑《皇后的品格》奪得視后的張娜拉，演技有目共睹，角色亦容易引起觀眾共鳴。張娜拉早前在記者會上表示，自從31歲開始，便遭父親催婚，甚至透過社交媒體向她施壓，父女幾乎反目。如今她已39歲，加上演出此劇，終於開始認真思考結婚生子的問題。