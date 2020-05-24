拍真人騷《雙層公寓》遭網絡欺凌 22歲木村花自殺亡

【明報專訊】有份演出Netflix真人騷《雙層公寓：東京2019-2020》的日本女摔角手木村花，昨日驚傳死訊，終年22歲。她生前曾表示，每日收到近百條惡意留言，疑因長期遭受網絡欺凌，不堪壓力所以自殺身亡。諷刺的是，她所屬事務所公布死訊後，大批網民留言悼念，#RIPHanaKimura更一度登上社交媒體Twitter熱門詞彙第1位。

生於橫濱的木村花，母親是日本著名摔角手木村響子，其父則是印尼人。由於受到母親影響，木村花2015年輟學，轉投摔角專門學校，翌年正式出道。2019年10月加盟《雙層公寓：東京2019-2020》，人氣急升的同時，亦因性格倔強，曾跟公寓住客之一小林快衝突，惹起網民不滿，從此成為攻擊目標。

每日收近百惡意留言

《雙層公寓》是日本富士電視台跟影視串流平台Netflix聯合製作的戀愛真人騷節目，每季邀請3男3女入住豪華公寓，讓製作人員和觀眾一起追看他們的日常生活和戀愛狀况。

木村花曾經表示，自從參演《雙層公寓》後，不斷遭受網絡欺凌，平均每日收到近百條惡意留言，罵她「醜樣」、「去死」等，嚴重打擊她的自信，質疑自己活在「沒人愛的人生」。前晚她透過社交媒體向愛貓說再見，又留言「我愛你，永遠幸福快樂，對不起」，有傳木村花曾在社交媒體上載多張割脈自殺照片，但遭事務所刪除。

木村花所屬事務所昨日發聲明證實她的死訊，但未有透露死因，強調會配合當局調查。另外，發言人亦表示會跟遺屬商討辦理葬禮事宜，並安撫旗下摔角手的情緒，避免悲劇重演。

《雙層公寓》停播兩集

《雙層公寓》早前受到新冠病毒疫情影響，節目暫時停工，直至上周復播，木村花曾向其他住客埋怨，疫情煞停所有摔角比賽，令她變成失業大軍，有網民猜測事業受挫，也許是把木村花推向自殺邊緣的原因之一。

木村花參演《雙層公寓》半年間，跟俄德混血模特兒Violetta Razdumina（暱稱Vivi）及籃球選手田渡凌之間的三角關係，一度成為網民的熱門話題，但隨着Vivi最近離開公寓，換上「內地版新垣結衣」龍夢柔進駐，木村花的關注度亦開始大減。

木村花死訊曝光後，《雙層公寓》隨即宣布停播兩集，至於住客之一、暱稱「社長」的新野俊幸透過社交媒體悼念：「令人沮喪。」又公開二人的手機短訊截圖，憶述他亦曾遭網民批評，木村花隨即留言支持他，如今卻已陰陽相隔。