首合作演怨侶 衛詩雅享受被陳奐仁「虐待」

【明報專訊】衛詩雅與陳奐仁於ViuTV劇《歎息橋》首度合作，初次認識便演情侶，還要和林保怡演的角色陷入三角關係，二人在劇中只有簡單擁抱，沒有親密舉止，以內心戲向觀眾呈現情侶之間的矛盾關係，難度十足，但就異口同聲高呼拍得好玩，過程愉快。

衛詩雅稱劇集拍至後半部分，情緒上演得比較辛苦，但拍得好開心，因劇組很清晰要拍什麼鏡頭，通常一take過，免除拍多take令情緒不連貫。作為演員反而很珍惜每個演出機會，因不容許再拍多次，不過角色壓抑情緒崩潰，曾投入得cut機仍喊不停，她說：「劇中有很多不開心事情發生，我好易投入角色卻很難抽離，需要比較長時間適應，當中有場知道演爸爸的秦沛患癌戲分，崩潰地拍完，花了一段時間才冷靜下來，但收到自己真正爸爸來電，一聽到爸爸把聲又立即爆喊。」

演員是自虐狂

衛詩雅強調不要用個「頂」字去投入角色，反而拍攝的幾個月覺得好enjoy ，她說：「我次次拍戲都好enjoy演那個角色，演員是有自虐狂的，認識的演員包括我在內都有。反而沒有角色在身會覺得更累，因為拍戲時人物性格已寫好，很有安全感，但人生沒有劇本，我覺得做真實的自己比較難。」

第二次參演電視劇，她坦言一直很羨慕其他演員可以拍劇，因為可以投入角色，拍很長時間，所以今次拍足幾個月，覺得好好玩。

回家做正常人

陳奐仁表示今次所演的角色不正常，是個很壓抑的loser，因導演將故事順拍，先拍甜蜜情節，才拍不開心的戲分，令他更不開心，加上台前幕後都拍得相當投入，鏡頭後仍不停欺負和揶揄他。

陳奐仁說：「角色性格自私，絕對可以形容是『軟皮蛇』，預了給觀眾鬧，確實難演。我收工盡量不想再去諗個角色，將壓抑情緒帶回家很痛苦，不明白為何這麼多人喜歡這樣投入，這種感覺是非常差的，但其他演員都很投入、很敬業，不知他們點頂，我反而覺得回家就可以不再壓抑，做返個正常及有價值觀的人。」

劇中二人將感情事處理得亂七八糟，最終還是選擇結婚，卻深知走進恨錯不歸路。衛詩雅表明現實中絕對是一個愛恨分明的人，與初戀男友拍拖7年期間，即使有另一個人出現，也未試過動心，她說：「因為我一拍拖就十分投入，見不到其他人，只望到男友，我是個愛恨得很深的人，鍾意一個人會愛到癲，亦都會100%憎一個人，沒有灰色地帶，分手就無可能再一齊，除初戀男友外，沒有一個可以再做朋友。」

溝通是愛情保鮮方法

衛詩雅直認現實中好怕揀錯郎，嫁錯人，所以很多謝這套劇，因為以前不太肯定自己想要什麼，經歷過這套劇就覺得，寧願不拍拖單身，也不要揀錯。

如果拍得拖就要肯定對方是個很啱自己的人，她說：「陳奐仁與太太就是好好的榜樣，是愛侶，亦是工作上好好的戰友，這就是我追求的東西。」

陳奐仁表示與太太的愛情保鮮方法就是經常溝通，他說：「因為太太很喜歡講嘢，影響到我也漸漸很喜歡講嘢，其實我本身很壓抑，經常收收埋埋，覺得所有事情都應該自己處理，不想煩到人，婚後才發覺最緊要是對別人坦白，就等於給機會對自己坦白。」

他稱現實中絕不如角色般吊兒郎當，反而有點執著，但認為未必是一件好事，故想盡量慢慢戒掉。

場地提供：MioXpace

衛詩雅/化妝：Miko Wong （Cyrus Lee Team）

髮型：Wil@ Salon de Lotus

服裝：Nanushka from Lane Crawford

記者：林祖傑

攝影：黃梓烜

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com