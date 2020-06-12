【開箱】《日間演奏會散場時》 中佬福山雅治的理智與感情

【明報專訊】《同一屋簷下》福山雅治及《僱傭妻子》石田百合子主演的愛情片《日間演奏會散場時》，去年11月在日本上映，本月18日（四）終於在港登場。現年51歲的福山雅治與50歲的石田百合子，加起來101歲的中年男女，片中角色經歷6年的愛情，面對理智與感情，相信會令不少熟男熟女產生共鳴。

小說改編 結他手戀上女記者

《日間演奏會散場時》改編自平野啓一郎的小說，講述扮演古典結他演奏家的福山雅治，在一次演出邂逅在巴黎任職記者的石田百合子。剛巧此時的福山雅治在音樂創作方面迷失方向，而且開始厭倦演奏。福山雅治的笑話，僅石田百合子聽得懂，後者亦深被他的音樂魅力吸引；她的價值觀，也讓男方刮目相看。

福山雅治跟石田百合子初次見面後，對她念念不忘，可是兩人分隔日本與法國兩地，但因為一場恐怖襲擊，讓他們的距離慢慢拉近，並依靠電郵聯繫。某日福山雅治鼓起勇氣跑到巴黎，跟石田百會子見面及表白，但女方已是別人的未婚妻。其實他們只是見過三次面的「陌生人」，卻認定對方就是此生摯愛。

曾與導演合作拍《神探伽俐略》

另外，兩人都是專業人士，有一定的事業成就，要踏出舒適圈恐怕犧牲太大，周旋在理性和感性之間，難以抉擇。石田百合子其後決定放棄與未婚夫的一段情，飛到日本找福山雅治。此時殺出「程咬金」，飾演福山雅治經理人的櫻井由紀，一直暗戀他，她得悉石田百合子要到日本找福山雅治，設法阻止兩人相見。石田百合子以為對方已不愛自己，所以回去跟未婚夫結婚生仔。福山雅治失去所愛，暫停了演奏事業，與櫻井由紀結婚。

平野啓一郎曾奪芥川賞，《日間演奏會散場時》是他2015至2016年發表的連載小說，作者以文字交代男女主角6年來的散聚，見面3次已譜出念念不忘的感情，打動不少日本讀者。雖然平野啓一郎歡迎作品搬上大銀幕，但故事有多個不同層次，而且要到不同地方取景，所以一直難以成事。這次挑戰將小說拍成電影的《晝顏》導演西谷弘，日劇《神探伽俐略》也是他的舊作，難怪找來老拍檔福山雅治主演。

記錄巴黎聖母院火災前面貌

據悉《日間演奏會散場時》用菲林拍攝，影像效果跟中年男女愛情故事非常配合，加上戲中的古典結他音樂，營造唯美浪漫氣氛。西谷弘還提到慶幸在巴黎聖母院發生火災前拍攝，把聖母院最漂亮的面貌收錄在菲林，令此片更加珍貴。

另一焦點是「型男」福山雅治在歐式演奏廳演彈古典結他，雖然他本身是木結他及電子結他高手，不過對古典結他卻一竅不通，演奏方式也不同，所以要從頭學起，並專程向日本古典結他大師福田進一求教。

上映日期：6月18日