61歲山口百惠娶新抱 三浦友和祝兒子祐太郎婚姻幸福

【明報專訊】被喻為「日本永遠偶像」的山口百惠，1980年跟男星三浦友和結婚，從此退出幕前，專心相夫教子。山口百惠的36歲長子三浦祐太郎，昨日宣布與聲優牧野由依結婚。現年61歲的山口百惠榮升奶奶，真是可喜可賀。

山口百惠婚後育有兩名兒子：三浦祐太郎及三浦貴大，均盡得父母真傳，近年先後出道當藝人。三浦祐太郎以創作歌手身分活躍樂壇，三浦貴大則當演員，曾演電影《東京夜空最深藍》及《進擊的巨人》等。

疫情影響婚期

據日本傳媒報道，現年36歲的三浦祐太郎昨日已跟34歲聲優牧野由依結婚，有傳二人原本打算在4月30日，即三浦祐太郎生日當天註冊，但因新冠肺炎影響，才決定延遲婚期。報道又指，三浦祐太郎與牧野由依雖已同居，但暫時未知何時舉行婚禮。

據報三浦祐太郎與牧野由依是透過男方主持的電台節目而認識，加上兩人有不少共同朋友，所以很快熟絡，繼而拍拖。三浦祐太郎昨日透過社交媒體提到婚訊，自稱渴望與牧野由依建立一個愉快的家庭，今後亦會繼續努力工作。

榮升奶奶的山口百惠，暫時未有開腔回應，不過新任老爺三浦友和昨日已撰文祝福兒子與新抱。據三浦友和表示，今年3月在兒子安排下跟牧野由依見面，並透露結婚大計，「二人非常合襯，我夫婦倆衷心祝福他們」。

三浦友和又指，在新冠肺炎疫情下，工作難免受影響，但仍感受到兒子對婚姻的信心，因此相信他們能建立一個幸福的家庭。

3日版稅賺720元

另一方面，今年正值山口百惠引退40周年，擁有其歌曲版權的唱片公司，最近把山口百惠約600首歌曲全部「解禁」，透過日本各大網上音樂平台，包括Apple Music、Spotify、Line Music等，以供樂迷欣賞。

有日媒指，山口百惠的歌曲贏得不少年輕樂迷支持，並成為網上熱話。歌曲上架短短3日，累計播放次數已達100萬，但她獲得版稅不多。據悉每首歌曲播放一次，唱片公司分得1至2日圓收益，再分拆給作曲家、作詞人及歌手，山口百惠大概佔整體收益1%，以100萬次點擊計算，她可獲得約1萬日圓（約720港元）。

文：蘇珮欣