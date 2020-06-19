獨唱《留住我吧》 兒子讚好聽 雷有輝︰最佳父親節禮物

【明報專訊】太極樂隊主音雷有輝（Patrick）的個人演唱會《PAT Music Over Rainbow》，將於8月15及16日假西九文化區戲曲中心舉行，昨日舉行記者會並透過網上直播跟樂迷分享，擔任演唱會音樂總監的鄧建明（Joey Tang）現身支持。Patrick稱中文名是「輝」不是「暉」，大家寫錯其名字多年，他解釋道︰「名字是父親改，我家4兄弟的中文名都與光有關。我的輝字有光、明亮的意思，不過『輝』同『暉』都同音，寫錯都沒所謂。」

自1月爆發疫情，令不少演唱會取消或延期，Patrick認為大家已「餓」了演唱會和集體活動多時，加上政府逐步放寬限聚人數，形容是好消息。就如近日天空出現雙彩虹，感覺是他8月個唱和12月太極演唱會前的好兆頭。提到今次演唱會為何選址西九？Patrick認為是新嘗試，有助與樂迷近距離接觸，也是該處首次辦流行音樂會。他到時會特別重唱舊歌，「已重新錄好獨唱版《留住我吧》，錄音時一take過，稍後派台和在演唱會演繹，讓2000年後出世的人認識，借此歌再戰樂壇」。Patrick的19歲兒子向來甚少聽父親唱太極的歌，當他看完父親的MV即大讚好聽，Patrick認為是最佳父親節禮物。

記者︰林蘊兒