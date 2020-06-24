【開箱】《雖然是精神病但沒關係》 金秀賢演技與收視也沒關係

【明報專訊】憑《來自星星的你》躋身韓流巨星的金秀賢，去年7月退伍後，首次擔綱主演新劇《雖然是精神病但沒關係》上周首播，故事包含愛情、親情、精神病及童話元素，劇集播出後，金秀賢的演技贏盡口碑，收視卻未如理想，正如劇名一樣，雖然劇集有質素但跟收視沒關係。

患者與家屬互相治癒

《雖然是精神病但沒關係》圍繞一名精神病患者的家屬與患有反社會人格障礙的兒童文學作家相遇後，治癒了彼此感情與精神創傷的故事。

新劇由《男朋友》導演朴信雨及《神級秘書》編劇趙容合作，上周六於韓國有線頻道tvN首播，香港觀眾可透過影視串流平台Netflix同步收看。

飾演精神病看護的金秀賢，天性聰敏又善良，卻背負沉重的家庭負擔。由於父母早逝，他要獨力照顧患有自閉病的哥哥（吳正世飾）；飾演人氣兒童文學作家的徐睿知，母親是犯罪推理小說作家，父親則是著名建築師，家庭環境理想，但童年極黑暗，導致她的個性偏激，完全無視社會道德與禮教。

《雖然是精神病但沒關係》首兩集故事發展迅速，金秀賢與徐睿知在精神科醫院初次邂逅，感覺相當不愉快，但金秀賢為了滿足哥哥的願望，被迫再見徐睿知，更憶起童年時代喜歡過的女生，為二人的「感情線」埋下伏筆。

「蝴蝶」貫穿主角過去

另一方面，劇中交代金秀賢與徐睿知的過去，暗藏不少巧合。少年金秀賢意外跌落水中，幸獲少女徐睿知救活；她故意在少年面前殘殺蝴蝶，而金秀賢母親被人謀殺，哥哥是唯一目擊證人，卻堅持兇手是「蝴蝶」，似在暗示命案與徐睿知有關，但亦有可能是編劇刻意誤導觀眾之舉。

新劇最大賣點當然是金秀賢，曾演《星夢高飛》、《懷抱太陽的月亮》及《來自星星的你》等，演技有目共睹，今次扮演精神病患者的弟弟，為了掩飾真實情感，因此面部表情不多，偶爾開懷大笑，即被好友譏諷似「小丑」，令人看罷於心不忍。

加插動畫抵消「重量」

為了減輕劇集的沉重感覺，於是加插大量動畫效果，畫面亮麗又有新鮮感，既可解釋故事背景，亦跟女主角的設定相符，實歸功於導演功力。

雖然女主角徐睿知的知名度，跟金秀賢相距甚遠，但劇集首播後，她的名字迅即登上韓國熱搜榜，證明觀眾已對她產生好感和興趣。現年30歲的徐睿知，入行短短7年，參演韓劇《花郎》、《救救我》及《武法律師》等。由於演技不俗，又跟金秀賢隸屬同一經理人公司，論關係與實力，都能勝任女主角。

《雖然是精神病但沒關係》全劇共有16集，上周播出首兩集的收視率，分別錄得6.09%及4.72%，以韓國頂級班底來說，難免令人「跌眼鏡」，但至少贏得口碑。

據韓媒昨日公布，6月第3周的韓劇話題度排行榜，此劇獨佔23.76%榮登榜首，金秀賢與徐睿知更包辦韓劇演員話題排行榜冠、亞軍。