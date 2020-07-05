【開箱】後生仔抖音新挑戰 推舊戲《勁凹》登熱播榜

【明報專訊】抖音（TikTok）深受年輕人歡迎，美國總統特朗普上月在俄克拉荷馬州塔爾薩舉行的競選集會出席人數遠低於預期，據報K-Pop樂迷與抖音用戶宣稱，他們號召網民登記索取集會門票但不出席，要令集會變得冷清。就連《黃金花大酒店》英國女星茱迪丹芝（Judi Dench），雖已屆85歲高齡，但居家抗疫期間，受孫兒Sam影響，也投入抖音的跳舞挑戰，不時出現在孫兒帳號的短片中；她接受電視訪問時亦坦言，抖音在這段無所事事的日子中拯救了她。據《紐約時報》及《綜藝》雜誌報道，抖音年輕用戶更是把《禁室365天》（365 DNI）和5年前舊片《勁凹》（Love）送上影視串流平台Netflix十大點播榜的最大推手。

抖音今年首季用戶急升

未知是否受新冠肺炎影響需要居家抗疫，據報今年首季超過3億用戶下載抖音，破了流動應用程式（app）單季最多人下載的紀錄，截至今年5月，抖音累計20億用戶。除了跳舞，抖音社群也愛記錄看到某些節目或影片的反應表情，並視之為挑戰。以《禁室365天》為例，這齣講述西西里島黑幫頭目綁架心儀女子、逼對方在一年內愛上自己及自動獻身的三級片，被抨擊為美化綁架及斯德哥爾摩症候群，在影視評論網站爛番茄，更罕有得到零分；按照Netflix最新計算瀏覽量準則，觀賞兩分鐘已當一次，《禁》片上月初上架後，迅即登上十大點播榜前列位置，而且不止是美國，全球多國都有此現象。據《紐約時報》日前報道，抖音的年輕用戶是此片最大推手，不少人拍低自己看《禁》片時的反應，並上載到抖音。其中一名18歲用戶Noah Holifield受訪時表示，他沒料到在Netflix會看到這類戲，以為有線頻道深夜才會播放成人電影。據悉Noah在抖音看《禁》片時的驚訝表情，累積逾260萬瀏覽次數。部分抖音用戶又會惡搞片中對白，同樣成為瘋傳片段。

《禁室365天》熱播，Netflix的演算法加上有抖音用戶推介，據《綜藝》雜誌網站報道，《無可挽回》阿根廷導演加斯帕盧埃（Gasper Noe）2015年的舊片《勁凹》，曾在康城影展放映，3年前在美國Netflix上架。該片由《夜行動物》卡爾告士文（Karl Glusman）伙拍法國女星艾奧美慕洛（Aomi Muyock）主演，講述到巴黎留學的美國電影學生Murphy，與法國女友Electra愛得火辣，更跟隔鄰女生Omi展開「多人運動」；某次Electra外遊，Murphy卻與Omi暗地搭上，更令對方懷孕。Electra傷心離去，Murphy最終與Omi及兒子過着住家男人生活。直到一天，他突然收到前度失蹤的消息，思緒沉淪在回憶之中。

抖音用戶看《勁凹》「O嘴」

據悉《勁凹》有不少意識大膽的牀戲，有看過《禁室365天》的抖音用戶拍片推介之餘，又提議其他用戶拍片記錄看開場一幕戲的表情反應，不少人響應，而且他們的「O嘴」表情片段，瀏覽量都以千計算。大部分受訪的抖音用戶表示，其實沒看到完場；受訪者Isela Sule稱覺得該片太多「愛情動作」戲，感到很滋擾，所以未看到結局就關機；部分用戶則批評《勁凹》節奏慢，感到有點沉悶。事實上該片在Netflix的版權下月就會結束。

加斯帕盧埃向來是很富爭議的導演，《勁凹》當年以3D版本在康城舉行首映，由於牀戲過激，不少觀衆受不了中途離場；但其實牀戲之外，該片亦探討性與愛的本質。倒是上月底登上Netflix十大熱播榜後，男主角卡爾告士文當年如何準備拍「愛情動作」鏡頭的訪問，再次被翻出，他也算是受惠者之一。