【開箱】日劇《咒怨之始》結合現實與虛幻的心魔

【明報專訊】還記得日本「恐怖大師」清水崇於2003年執導《咒怨》電影系列嗎？含冤而死的凶宅主人伽椰子和她的兒子俊雄，曾經成為不少入場觀眾的噩夢，相隔17年後，影視串流平台Netflix推出原創劇集《咒怨之始》，以前傳方式還原經典，憶述這對母子的前世今生，同時穿插多宗曾經震撼日本社會的恐怖新聞，令觀眾陷入現實與虛幻難分的迷離境界。

驚嚇場面不多

《咒怨之始》剛於本月3日上架，首季只有6集，每集短短30分鐘，主角並非伽椰子和俊雄，而是《咒怨》戲中出現的恐怖大屋。新劇請來《函館夜空更深藍》導演三宅唱執導、《午夜兇鈴》編劇高橋洋及《咒怨》監製一瀨隆重攜手創作，故事講述《Legal V》男星荒川良良飾演靈異事件專家小田島泰男，某次亮相電視台綜藝節目，遇上《咒怨》黑島結菜扮演女藝人本庄遙香，後者自稱在出租房子內，經常聽到神秘腳步聲，挑起荒川良良的興趣，嘗試揭開凶宅的秘密。

跟電影《咒怨》不同的是，日劇《咒怨之始》並沒太多血肉橫飛的驚嚇場面，或者突如其來的聲效震撼，反而在寂靜的氛圍裏，瀰漫一股令人喘不過氣來的窒息感覺，例如在第1集，黑島結菜的男友自稱天生「陰陽眼」，當他踏入凶宅一刻，畫面突然變得陰暗，令人屏息靜氣，內心開始發毛。不過，如果尋求官能刺激的觀眾，《咒怨之始》或許不是你杯茶。

被詛咒的凶宅

隨着荒川良良不斷調查，逐步揭開凶宅的神秘面紗，才驚覺人屋之間有着奇異牽絆，看來編劇早已為《咒怨之始》第2季埋下伏筆，只待Netflix拍板，隨時可以開工。

如先所言，《咒怨之始》主角其實是一所被詛咒的凶宅，住客總是沒有好下場，編劇巧妙地在虛構情節上，加插多宗有關上世紀80至90年代發生在日本的真人真事，包括地鐵泄漏毒氣、孕婦遭剖腹取嬰、高中女生被水泥埋屍，以及少年連環殺人事件等離奇慘案，令到故事疑幻似真，叫人不寒而慄。

不過，亦有評論認為，新劇涉及虐殺、性侵、誘拐、播毒等重口味情節，並非人人承受得了，除了觸動慘劇遺屬的神經，亦擔心有模仿犯照辦煮碗，帶來相當可怕的後果。或許導演的原意，正是透過這些社會的陰暗面，揭示「人類比怨靈更恐怖」的主旨吧。

搞笑男星荒川良良可算是金牌編劇宮藤官九郎的御用班底，曾合作日劇《海女》、電影《謝罪王》等，今次在《咒怨之始》扮演靈異事件專家，不扮可愛不用搞笑，而是竭力追尋凶宅隱藏的恐怖真相，反而有種不協調的荒誕感覺。

黑島結菜擔正

值得一提的是，現年23歲的黑島結菜曾經參演兩集《咒怨》電影，今次再度登場，改演女演員角色，她表示《咒怨之始》不只為日本觀眾而拍，更是面向全球，雖然壓力大增，同時亦激起「不可以輸」的決心。

生於沖繩的黑島結菜，出道短短8年已演過多部NHK晨間劇和大河劇如《阿政》及《花燃》等，被喻為新一代矚目女星，近作是跟鈴木京香合演春季日劇《人氣女神～拉麵食遊記～》，且看《咒怨之始》能否為她帶來進軍海外的契機。