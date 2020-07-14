【開箱】《隱秘的角落》「完美」結局 審查地雷造就全員惡人從良

【明報專訊】記得多年前《無間道》大熱，潛入警隊的黑幫臥底劉德華出賣大佬，還逃過法網，在警隊繼續步步高升，傳聞礙於惡有惡報的規條，此片在大陸上映時有所改動。昨天談到上月在內地評價不俗的網劇《隱秘的角落》，改編自紫金陳的小說《壞小孩》，劇集版本改動頗大，對比原著全部主角幾乎不得好死的悲慘結局，《隱》劇是面朝太陽，滿滿正能量，完全符合日前網傳廣電總局最新「20類題材審查及規避」。

小孩個性與原著有別

《壞小孩》的嚴良教授，是理性代表，一直旁觀幾宗兇案，基於科學求真精神，他從沒放棄追查真相，但這個人物，除了名字在劇中保留下來，人物和個性完全失蹤。小說中三個小孩之一的丁浩，在劇中換上名字嚴良，連戲分也加重了，由原著描述他相對純良，四肢發達但頭腦比不上朱朝陽和普普，變成劇裏細心得多的大哥哥，還安排他爸爸未死，只是關進精神病院。小說裏的嚴良和普普在福利院（小說稱是孤兒院）的苦況，劇集完全沒提及；他們偷走出來，因為普普的弟弟患重病，需要錢醫治，收養他的家人又負擔不起，嚴良和朱朝陽為了幫她，於是利用少年宮代課老師張東升殺岳父母的片段，勒索對方30萬。

在原著三人唬嚇朱晶晶，最終是朱朝陽一時失去理智推她下樓；來到劇集，變成是朱晶晶失足肇禍，朱朝陽唯一的錯，不過是向父親朱永平隱瞞了晶晶出意外時他也在場的事實。晶晶媽媽王瑤在小說的跋扈恃寵，在劇裏亦銳減；甚至朱永平和周春紅離婚，也不是前者有婚外情，而是周執意要離婚，而且劇裏的朱永平極力修補跟兒子的關係。原著裏的朱朝陽充滿機心，佈局讓兩個朋友跟張東升同歸於盡，他卻置身事外，就像《無間道》裏的劉德華，換成陸劇，這種奸角怎能不「洗白」？

劇集增添3角色

《隱秘的角落》增添了3個小說裏沒有的角色，包括退休警察陳冠聲，他認定嚴良本性好，加上認識其精神失常的父親，所以十分關心嚴良，甚至申請成為他的監護人。另一是王瑤的弟弟王立，他是黑道嘍囉，從緬甸回國後，知道外甥女晶晶逝世，又聽家姐的一面之詞，所以找朱朝陽報復，反被張東升殺害。另一個是馬主任，原著把周春紅形容為矮胖「師奶」，劇中卻有愛護她的馬主任。

原著中朱永平和王瑤之死，是張東升受朱朝陽威脅下犯案，跟丁浩（嚴良）和普普一起行動，而且埋屍於山頭，若非朱朝陽設計，可能很多年都不會被發現；劇中卻換成張東升已走投無路，殺了王立之後，再殺掉王瑤和朱永平，最後被警方緝捕時反抗殞命，似乎不及原著的合理和完整。小說裏的全員惡人，來到劇集，可說美化了，但也為忽略了的角色補白。根據近日網上流傳廣電總局最新的「20類題材審查及規避」，第一項「禁青春劇涉及早戀、犯罪及暴力題材」，若《隱秘的角落》完全照搬《壞小孩》的情節，無疑是完全犯禁。

內地很多網民熱烈討論結局劇情，原因之一是編導處理相當曖昧；丟下海裏的嚴良活過來嗎？好像活了，但朱朝陽在開學典禮看到他，其他同學對於陌生人闖進禮堂，為何沒任何反應？普普昏倒後沒在餘下集數出現，是生是死？嚴良到廣場遙望正在跳舞的陳冠聲，之後兩人聊天，陳說普普和弟弟配型成功，準備動手術了，如果嚴良已經死了，這不就是夢話嗎？片末特別以文字交代《未成年人保護法》內容和發展，宣傳味濃，畫蛇添足強調國家一直很關心青少年。

劉琳的詩意 演活周春紅

不少網民讚劇中演員出色，香港觀衆可能最熟悉的是扮演張東升的秦昊，他演出過《推拿》、《你好，之華》，而且是台灣女星伊能靜的丈夫；飾演陳冠聲的王景春，去年憑王小帥執導的《地久天長》在柏林影展稱帝。不過滄海遺珠也許是近乎素顔的「周春紅」劉琳。劇中周春紅將所有希望寄託到兒子身上，她愛和不愛一個男人的決定，都由兒子的情緒擺佈。馬主任很喜歡她，兩人經常在周六到酒店開房，但周不讓兒子知道兩人關係，甚至拒絕馬的求婚建議。當王瑤到景區大鬧，她跟馬主任的關係曝光。周為了兒子，回心想跟馬正常交往，此時後者卻打退堂鼓；劉琳把周春紅的悔恨、丟臉和力保尊嚴，都凝聚在不想滴卻滴下來的眼淚，以及硬生吞下去的橘子裏。

劉琳很面熟，翻查資料發現她就是20年前張元執導《過年回家》裏演殺人犯的女孩，演獄警陪她回家的李冰冰早就大紅大紫。劉琳畢業於北京電影學院表演系，跟徐靜蕾同屆，仍在學已參演張國榮擔正的《夜半歌聲》，跟黃磊扮演情侶。她外形平凡，也甘於「演員」本業。談到《隱》劇，她在一個訪問說，年輕時不會讀詩，歲數大了才真的領略當中魅力，「詩是高度的語言濃縮，譬如一場戲沒有語言、台詞的時候，你就想起詩句當中的幾個詞，你眼睛傳遞出來的就會不一樣」。她說有場戲凝望着兒子，就想到魯米的詩：「我們一生都在守望着對方的臉，今天也是如此。我們是怎樣守住這個愛的秘密的呢？我們以眉傳話，以眼聆聽。」