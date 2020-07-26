賭王喪禮翌日 十指緊扣逛商場 何猷啓被爆背妻密會長髮新歡

【明報專訊】賭王何鴻燊今年5月26日離世，享年98歲，喪禮本月8日至10日一連三天於香港殯儀館舉行，三房的29歲兒子何猷啟與太太齊嬌連續三天結伴到場。兩人於2018年初在外地註冊結婚，育有兩名女兒，昨日何猷啟被爆於賭王喪禮翌日（11日）背妻密會長髮新歡，十指緊扣逛商場，又到超市掃貨，之後一同進入大廈，猷啟熟手按大廈密碼，疑婚姻亮起紅燈。有傳新歡名叫Alice，年約20歲，是香港人，在英國讀大學。《明報》昨日聯絡何猷啟，至截稿未有回覆。

何猷啟是賭王何鴻燊與三太陳婉珍的兒子，孖生姊姊是何超蓮。他高大靚仔，是「鑽石筍盤」。他對感情事相當低調，前年農曆新年突然在社交網報喜，宣布向拍拖3個月女友齊嬌求婚成功，並曬出齊嬌戴上3卡求婚鑽戒的照片。之後他繼續低調，去年2月才自爆已結婚一年，跟齊嬌在外地註冊。兩個月後再爆出猷啟不單秘婚，還已做了爸爸，女兒Tittania當時已快將1歲。同年10月，齊嬌再為他誕下細女Tylia，看似婚姻美滿。之前賭王喪禮，他們各自抱着女兒到場。

結伴超市掃貨 一起上大廈

昨日驚爆何猷啟與齊嬌的婚姻亮起紅燈，猷啟被傳媒拍到於本月11日，即賭王喪禮完成後翌日，他與新歡Alice戴上口罩行名店，Alice留長髮，皮膚白皙，穿熱褲曬長腿。兩人初時避忌保持距離，之後猷啟拖着Alice十指緊扣行商場。到前日猷啟再約會Alice，陪她行超市掃貨，並一起將貨物運上大廈，猷啟被指按大廈密碼相當熟手。報道稱猷啟以平時接載太太齊嬌的七人車用來接載新歡。

傳20歲新歡Alice英國求學

何猷啟新歡Alice據稱是年約20歲的香港人，在英國的大學讀書，身高不及齊嬌，但身形豐滿，眼大大、皮膚白晳。至於猷啟被指跟齊嬌感情大不如前，在賭王喪禮似貌合神離。昨日聯絡何猷啟，至截稿未有回覆。

齊嬌在今年5月20日（520）當日，在社交網曬何猷啟孭着她的甜蜜照放閃。本月20日曾分享與女兒一齊敷面膜照，還舉起V字手勢，心情甚佳。有報道指，齊嬌日前曾跟一名大隻男士飲下午茶，言談甚歡，大隻男士還陪她看牙醫，之後駕駛逾200萬名車送她回何家大宅。

娛樂組