入圍港姐報告感情狀况 侯嘉欣忍淚訴分手邊緣 陳楨怡想見男友前度戴祖儀

【明報專訊】《2020香港小姐競選》16名入圍佳麗連日來除積極備戰，亦努力為自己拉票。她們將分批作客《#後生仔傾吓偈》，與師姐馮盈盈、陸浩明及一眾主持傾偈。前晚率先登場有陳煦凝、何孟珊、陳楨怡、侯嘉欣及范倩雯。疫情嚴峻，主持人都戴上口罩做節目，但5名佳麗依然以「真面目」示人，相當勇敢。

記者：陳釗

節目期間當然不少得戀愛話題，在「報status」時，陳煦凝透露有4次戀愛經驗，但最近被影到蹺住富貴男行街食飯的她，自稱單身，與上任男友分手半年，現時不想拍拖，專心搏殺。她自爆試過最慘痛的戀愛經歷，是明知男方跟其他女生有染，但因為太愛對方，所以忍耐了兩年。

范倩雯處於熱戀期

同樣有4次戀愛經驗的范倩雯，大方表示蜜運中，與男友認識了5年，是大學同學，幾個月前才開始拍拖。陸浩明笑問為何熱戀期，男友還放心她參選港姐？范倩雯笑言：「我都是決定了（參選）再跟他講，他都很支持和理解。」還自爆與男友是在麻將枱上打出愛火花。

模特兒身形的陳楨怡，不止擁有一雙長腿，還自言比較長情，一拍就拍很久，透露與現任男友拍拖4年。林穎彤和黃美棋隨即追問她，可知男友前度是《後》主持之一的戴祖儀？陳楨怡大方表示：「知道，我都想見她真人。（覺得對方和自己誰比較正？）當然是她，她笑容很甜美。」陸浩明和馮盈盈笑言一定會製造機會讓二人碰面。

何孟珊戀愛經驗最少

最沒想到樣子甜美、被視為大熱之一的何孟珊戀愛經驗最少，只得1次，而且時間很短，得幾個月。問及這段初戀？何孟珊有點尷尬說：「那時剛入大學報status，當時我說是「A0（單身未拍過拖）」，跟住被很多人質疑說我居然沒拍拖，於是便試試，後來發現根本不喜歡那個男仔，所以很快結束關係。」

侯嘉欣透露現時跟拍拖快5年的男友，處於分手又未分手的狀態，與參選港姐無關，她說：「可能我們是Long D，已半年沒見，他身處北京，覺得目前好像一個人比較舒服，又想我集中比賽，所以大家冷靜中。」侯嘉欣邊講邊強忍淚水，直言感情出問題心情一定會受影響，正努力調節。