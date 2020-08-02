開Live疑鬧謝安琪「雙面假人」 藍奕邦：無提及任何名字

【明報專訊】藍奕邦（阿邦）為鄧小巧作曲《同檯》，前晚兩人在Instagram開Live解構新歌。兩人放鬆心情以歌會友又傾偈，阿邦之前在社交平台留言，叫粉絲估他們會否忍唔住爆粗。不過，在直播中阿邦沒有爆粗，但有「爆料」。

有網民睇藍奕邦的直播後在討論區留言，稱藍奕邦開Live時好嬲，暗示某女藝人是「雙面假人」，丈夫也不是好人。提到2014年有人叫記者到金鐘拍攝送物資，自捧為「民主女神」，但過去一年的社會運動卻沒有發聲。由於藍奕邦在直播時曾提過周博賢、麥浚龍，網民因此估計阿邦暗示的女藝人是謝安琪，引發不少網民留言鬧爆謝安琪。

「直播片未有留底」

昨日傳媒就事件向藍奕邦求證，他表示直播片未有留底，自己亦沒提及任何名字或鬧誰，希望大家不要作出太多假設。阿邦又稱近日的新聞令人沮喪，自己想發泄一吓。謝安琪方面就表示沒有回應。

在藍奕邦的IG翻看前晚的片段，片長54分鐘，他跟鄧小巧傾偈、唱歌，沒有網傳的內容。不過阿邦回應傳媒直播片未有留底惹質疑，直播開始時他與鄧小巧原本安排兩個IG帳戶同時直播，但技術問題，擾攘了幾分鐘，鄧小巧決定她的戶口退出直播。阿邦當時說會下載完整片段，直播後給鄧小巧再上載到她的IG。鄧小巧問他會否先剪輯？他回答說：「一刀不剪。」最後究竟是否有刪剪惹質疑。

謝安琪粉絲抱不平

有網民留言給藍奕邦，支持他敢言，拆穿「偽人」真面目。有網民在謝安琪的IG就有關傳聞向她求證，雖然她沒有親自回應，但她的粉絲為偶像抱不平，稱藍奕邦所言不可信。有網民不認同藍奕邦言論，反問為何要逼人表態？有留言：「人哋最後有咩後果，你幫人養屋企呀？」據資料顯示，謝安琪於2014年雨傘運動時在金鐘現身後，原本已安排在內地舉行的巡迴演唱會皆取消。

娛樂組