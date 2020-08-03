【開箱】韓劇《惡之花》殺人犯李準基與女警結婚生女

【明報專訊】《步步驚心：麗》李準基與《善良的男人》文彩元合演韓國有線頻道tvN新劇《惡之花》，7月29日首播，逢周三及周四播出，香港觀眾可透過myTV SUPER同步收看。故事講述李準基隱藏過去，改變身分與重案組女警文彩元結婚，後者逐步揭開對方真面目。

通緝犯改名換姓繼續生活

從劇名《惡之花》大概已意會到劇情充滿矛盾，花給人美麗的感覺，但惡性之花，讓人難以想像且恐懼，還有潛在危險。劇中充滿惡的花，正是指男主角李準基。他表面是完美丈夫，愛惜妻子文彩元及年幼女兒，更擅於打理家務。其實他欺騙枕邊人十多年，隱瞞年輕時與父親捲入殺人案，其父自殺身亡，案件頓成懸案，淪為通緝犯的李準基，改名換姓繼續生活。此外，李準基患有人格障礙症，沒有喜怒哀樂，表現出來的幸福滿滿，其實刻意對鏡學習裝出來的。

首集講述文彩元為討好李準基父母，一家三口跟翁婆飯敘，但無論文彩元如何恭順，仍惹來家婆不滿，更冷言相向。事實上，文彩元眼前的李準基父母，根本沒任何血緣關係，他們只是同坐一條船的「拍檔」而已，至於3人何以糾纏一起，相信日後劇情會交代。

李準基自從改名換姓後，一直欺騙身邊所有人，除了飾演記者的徐賢宇。徐賢宇是李準基的舊同學，前者十分關注李準基跟其生父所捲入的殺人案件，希望將真相報道出來。某日，徐賢宇走進李準基經營的工藝店，即時認出對方，還說出他過往的名字「都賢秀」，李準基見狀將徐賢宇囚禁在地下室，想查出對方究竟掌握多少證據。

雙面人與有其父必有其子

劇集主線是李準基牽涉殺人案，不過觀眾不用猜誰是兇手，因為第2集李準基已向徐賢宇承認自己曾殺人，自揭年輕時首次犯案，其後重遇舊友，遭對方誣衊，再次殺人。劇中講述李準基患有人格障礙症，一直過着「雙面人」生活，更透過文彩元調查的案件，帶出人不可以貌相，許多人擁有雙重性格的信息，例如第2集，社工討厭探訪獨居老人，因而把對方殺害。

李準基與文彩元2017年曾合演劇集《犯罪心理》，當時他們扮演警察同袍，今次則演夫妻。但李準基的角色十分黑暗，像惡魔一般隱藏在文彩元身邊。李準基過往較少演奸角，這次演雙面人，表現不錯。李準基與文彩元可能再次合作的關係，所以默契十足，首集二人上演吻戲，表現自然。

《惡之花》另一信息是父母行為對子女有深遠影響。記者徐賢宇重新報道李準基與父親的連環殺人案，標題就寫下「連環殺人犯的兒子也是連環殺人犯」字句。李準基教育女兒的方式，亦帶出相同問題；第2集講述女兒在幼稚園遭同學欺凌，李準基在人前要求女兒向同學道歉，教女兒要成為別人眼中善良、不可被懷疑的好人。其實暗地裏他教訓欺負女兒的小孩，之後還跟女兒說已偷偷把對方的公仔丟掉，逗女兒開心。文彩元何時才揭露惡魔丈夫的真面目？自然成為日後劇情的重要發展。