執導《蜈蚣咒》 楚原入室弟子 李百齡上月跌卧在家離世

李百齡兒子李唯德向友人公告父親死訊，透露他被發現跌卧在家，警方推斷其去世日子約為7月21至22日。（視頻截圖）

【明報專訊】曾執導電影《蜈蚣咒》的邵氏資深導演及編劇李百齡上月底離世，終年68歲。李百齡兒子李唯德向友人公告父親死訊：「先父李百齡今晨被發現跌卧在家，魂歸父家。警方推斷其去世日子約為7月21至22日。事情實在突然，白事詳情容後告知各位。請各位為爸爸靈魂祈禱。李唯德 泣告」。據稱李百齡近年患有低糖症，病症嚴重會昏迷，醫生曾勸他感暈眩時要入院治療。

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李百齡於1973年加入邵氏公司，代表作品之一電影《蜈蚣咒》，由苗僑偉及李殿朗主演，被譽為1980年代十大巫蠱片之一。李殿朗被蜈蚣爬滿全身，並口吐蜈蚣的畫面極度嚇人。1983年，他開拍武俠片《老鷹的劍》，破天荒用3名攝影師及5名武術指導，成為佳話。

李百齡成名前，先後替張徹與李翰祥擔任助手，又為楚原執導電影《七十二家房客》任場記，後晉級入室弟子，任楚原副導演多年。2017年楚原舉行「楚原之夜」生日壽宴，亦是李百齡最後亮相的公開活動；他最後參與的電影，是2003年劉家良執導的《醉馬騮》。

終年68歲 好友上載短片悼念

導演章國明前日在facebook貼出片段悼念李百齡，該剪輯片段是對方出席「楚原之夜」的畫面，當晚李百齡擔任主持，並訪問狄龍及余安安，章國明寫道：「楚原嘅愛徒，方逸華嘅好幫手，我哋嘅好朋友：李百齡導演，佢提早唔同我哋嬉戲人生，佢去咗做神仙，阿齡再見！」翁靜晶身在英國，獲知李百齡去世的消息也留言表驚訝，並說：「很年青呢！」大感惋惜。

曾與黎燕珊相戀

李百齡曾跟首屆亞姐冠軍黎燕珊有一段低調的愛情，1980年代，黎燕珊還未參加亞姐，兩人的感情後來無疾而終。年前蕭若元接受傳媒訪問，提及方逸華的逸事時，也說過當年有一班後生仔經常跟方小姐出入，當中包括黎燕珊的前男友李百齡在內。