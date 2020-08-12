窒楊天宇思想幼稚 余逸思愛被男友管制

【明報專訊】ViuTV「女神」余逸思與型男楊天宇最近合作拍真人騷擦出火花，彼此年紀相近、性格爽朗成為好友，兩人更互讚具備理想擇偶條件，不過談到拍攝經歷，他們一樣無面畀，互爆對方的黑材料，是對不折不扣的歡喜冤家。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

曾參與煮食節目《辣火頭》首季演出的余逸思（Yoshi），憑贏得季軍獲欽點繼續留低，加入拍攝第二季《辣伙頭‧開火》，跟楊天宇（Angus）在內的多名年輕演員，以分組營運餐廳形式，呈現不一樣的煮食節目。

Angus海灘曬肌做倒立

Yoshi和Angus回想最初不熟識甚少交談，直至安排一起到土耳其餐廳學藝，發現彼此都很幽默、風趣，慢慢成為好友，Angus說：「我最初好怕醜，被成班女仔圍住不習慣，好彩她們態度親切，好快便融入了。有次去海灘取景，Yoshi跟我都愛曬太陽，她好搞笑，帶了黑鬼油畀我搽。」他又取笑Yoshi自封「美人魚」外號。Yoshi解釋道：「那次要為節目影比堅尼照，沈殷怡、陳欣妍出名好身材，我好怕影性感相，就為自己加外號壯膽！」她反踢爆Angus在海灘騷本錢，除衫展示爆肌身材做倒立，嚇到黃奕晨（Dixon）不敢除衫。

Angus謙稱廚藝不及Dixon出色，Yoshi則揶揄他擅長煮雞刺身。Angus說：「我在節目經常煮雞，但要將隻雞控制到外脆內軟有難度，當我慌張得個人僵直，愈被名廚主持Christian鬧得勁，雞肉愈煮不熟，對方直情不試食。」他窒Yoshi靠同組的Dixon廚藝贏分。Yoshi反駁：「我煮的金磚薑汁蛋糕，大家試食後都稱讚。」她又自爆曾犯低級錯誤捱鬧，「拍完上季節目，雖廚藝有進步，但今次有壓力，煮荷蘭醬汁時有點亂，將玻璃碗放熱水加熱，結果碗爆了，被Christian鬧基本知識也不知。幸好最後研發了新醬汁獲讚賞」。

Yoshi自覺無用爆喊

Angus認同拍節目心理壓力大，既考驗廚藝，還要兼顧營運餐廳的盈虧、食材分量，他稱在餐廳不同崗位上，最怕做侍應，同時要應付食客和廚師。Yoshi認同說：「廚房煮出來的班戟不像樣，我傳菜給食客都不好意思。最難忘是練美娟來踩場，其實她是劇組安排的刁難食客，不斷留難我，說飲品有頭髮、龍蝦包有殼，結果Dixon從廚房跑出來吞龍蝦殼解圍，我睇到呆了，覺得自己無用又委屈，喊了出來。」

歡喜冤家愛互窒

Yoshi和Angus齊聲說被今次體驗嚇怕，他們不敢做這門生意。Angus又謂拍攝中多次目睹女演員爆喊，每次轉身想給予安慰，她們已火速收拾情緒重投賽事，專業精神可嘉。問他怕不怕女仔喊？他說：「壓力爆煲，發泄情緒好平常，不過我好少遇到經常喊的女生，我喜歡女生開朗、思想正面。」提到他與Yoshi可有機會發展為情侶？兩人又再互窒，Angus說：「不是嗎！暫時跟她談得來，是好友，就讓她列在入圍名單啦！」Yoshi也回應：「我都喜歡他這類陽光男孩，但思想不可以似他小學雞，要大學雞，因為我思想較成熟，但行為幼稚，要男友管制。」

場地提供：M2 Home@皇室堡

楊天宇/服裝：Gucci

髮型：Ritz Lam @Hair corner

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