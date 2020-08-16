瑛太疑出軌 通宵陪美少女 辯稱訪香閨食雪糕 獲妻子原諒

【明報專訊】據日本雜誌《週刊文春》報道，日劇《交響情人夢》37歲男星瑛太上周夜蒲酒吧，獲《大叔的愛》吉田鋼太郎介紹認識一名廿多歲、貌似《謝謝款待》女星高畑充希的圈外人A子，二人聊得投契，喝酒至清晨5時半，然後一起返回A子寓所，逗留約4小時才離去。瑛太事後解釋，他在女方家只是「食雪糕」而已，並向愛妻木村Kaela「備案」，對方表示諒解。

本月9日，熱浪持續侵襲東京，同晚在澀谷區一家圈中人經常光顧的酒吧內，現年61歲並已婚的吉田鋼太郎早已在場，正在跟A子聊天，據目擊者表示，吉田對她似乎頗有好感，二人雖然沒有肢體接觸，但不時喁喁細語，談得相當投契。

吉田鋼太郎先離開

到了晚上11時左右，瑛太在一名貌似幕後工作人員、滿頭白髮的男子陪同下抵達酒吧，吉田隨即邀請二人同坐，4人一邊喝酒一邊閒聊，主要由吉田和瑛太發言，但話題總離不開拍戲。

其後吉田終於談到正題，表示A子有意加入娛樂圈，瑛太隨即問她：「你喜歡哪名女演員？」A子回答是《人間失格》二階堂富美。到了凌晨1時，吉田示意先行回家，餘下3人轉赴中目黑區的酒吧，繼續暢飲至凌晨4時，待白髮男子離去，瑛太與A子仍然依依不捨，直到清晨5時半才一起返回A子香閨。

相隔4小時後，瑛太終於離開，首先乘坐的士到寓所附近的公園，取回單車，然後直接回家。本月13日，《週刊文春》記者找來A子對質，最初她否認招待瑛太入屋，還表示「討厭有婦之夫」，其後改變口風，辯稱對方喝醉了，只好帶他到屋內休息，但二人沒有再飲酒，而是一起吃雪糕，瑛太更向她展示妻兒的照片，大讚愛妻持家有道。

與太太木村Kaela育有兩子女

記者最後向瑛太所屬事務所求證，對方承認瑛太獲吉田邀請到酒吧會面，事前並不知道有其他人在場，又表示瑛太原本打算送A子回家，但入屋後卻因太累而睡着，強調木村Kaela已經知悉一切，並已原諒夫婿。

瑛太與女歌手木村Kaela早於2010年奉子成婚，同年誕下長子，2013年女兒出世，其後夫妻斥資3億日圓（約2200萬港元）購入東京豪宅，一家四口看似生活幸福美滿。另一方面，他在今年初宣布重用真名「永山瑛太」，不過，大家仍然習慣以藝名「瑛太」稱呼他。

瑛太婚前曾與新垣結衣、長澤正美、綾瀨遙、蒼井優等女星傳緋聞，粉絲以為他在婚後修心養性？事實卻是，近年屢傳離婚、家暴及酗酒的瑛太，兩年前跟日劇《西鄉殿》拍檔兼男團「關8」成員錦戶亮到東京某夜店消遣，結果醉酒鬧事，瑛太把好友打到倒地求饒，如今再爆出軌醜聞，看來他仍未從「酒後亂性」事件中汲取教訓。