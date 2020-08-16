【開箱】《萬能家政夫》鐘點大叔拯救獨居靚女

【明報專訊】日本各大電視台黃金時段播放的劇集，近年收視普遍低迷，每季十多齣日劇，大概僅一兩齣能錄得雙位數收視。未知是否受新冠肺炎疫情影響，觀眾多了時間留在家中，今季多齣日劇成績不錯，譬如萬眾期待的《半澤直樹》續集，目前播出4集，平均收視高達22.4%；「萬人迷」木村拓哉主演的《BG~貼身保鑣2》（BG2）本月初剛播完，7集平均收視15.56%；篠原涼子擔正的《超級特派員2》，8集平均收視12.7%；星野源與綾野剛合演的《MIU404》首7集平均收視亦達11.64%，至於《深夜食堂》女星多部未華子主演的《萬能家政夫》更爆冷，6集平均收視達13.76%，勝過「姐級」的篠原涼子《超級特派員2》。

上月首播收視高開

《萬能家政夫》上月在TBS電視台首播，收視一直維持雙位數成績，首集已經高開14.2%，近日播出第6集，攀升至16%，成績僅次於《半澤直樹》續集及《BG2》。香港觀眾可透過myTV SUPER同步收看。

《萬能家政夫》改編自同名網絡漫畫，講述對家務一竅不通的女強人與50歲鐘點工人大叔相處的故事。現年31歲的多部未華子扮演藥廠推銷員，將全副精神發展事業，每日收工回家仍埋首工作，幾乎沒處理任何家務，家中十分凌亂，亂到要在梳化睡覺。多部未華子28歲生日當天，收工回家突然出現一名「大叔」大森南朋。他其實是多部未華子胞妹趣里悉心安排的「生日禮物」，趣里在鐘點工人中介公司工作，不忍家姐獨自活在凌亂的家，所以安排公司最優秀的鐘點大叔到多部未華子家3天試用，作為送給胞姐的生日禮物。多部未華子無法接受一名「大叔」在家中出現，一度拒絕，但大森南朋稱已收錢，堅持要完成3天試用期。

解決家庭事業難題

試用期間，大森南朋展示高超家務實力，將多部未華子的家收拾得乾乾淨淨，其間弄出不少笑料，譬如在家中找到5個一模一樣的電視遙控器及10多支同款潤唇膏。在鐘點大叔的幫忙下，多部未華子可在舒適環境下集中精神工作，讓獨居多年的她再次感受到親人的溫暖。她也在不知不覺間開始依賴這名大叔，大森南朋還利用做家務的理論，協助她解決工作疑難，繼而展開兩人的僱傭關係。

家務問題解決，多部未華子還得面對工作、家人及愛情的不同挑戰。她任職的藥廠，頻頻被同行狙擊，在敵對藥廠任職推銷員的瀨戶康史，經常在多部未華子工作的地方出沒，甚至搬進她所住的大廈，二人成為鄰居，雖然男方態度親切，但多部未華子總是防範着對方。

突破日本傳統觀念

家庭方面，多部未華子的母親，不滿趣里為了結婚生女而輟學，母女冷戰多年，多部未華子夾在中間，左右做人難，她與大森南朋一起設法讓二人和好。至於愛情，多部未華子的職責是游說醫生選用其藥廠的產品，某日飾演醫生的宮尾俊太郎突然向她表白，多部未華子怕影響工作不敢拒絕對方的追求，但自覺未是時候拍拖或結婚。另一方面，她逐漸發現跟瀨戶康史的價值觀相近，產生亦敵亦友的感情。

《萬能家政夫》的故事架構十分簡單，容易投入且有趣，卻同時帶出跟日本傳統迥異的狀况，「男主外，女主內」在當地於今仍是主流，覺得男人應該工作掙錢養家，家務由女人負責，劇中鐘點工人卻是「大叔」大森南朋，當多部未華子母親發現女兒聘請鐘點工人後，並不贊成，認為她應親自處理，提前適應將來結婚後，事業與家務同時兼顧的生活。這種想法，香港觀眾大多不會認同，香港人聘請家傭比例甚高，尤其有長者和小孩的家庭，更必備「姐姐」，家務從來不是香港婦女的必然責任。劇中的大森南朋面對性別及職業歧視時，輕鬆拋下一句「做家務也是一個工作」，而且還非常專業，考獲料理、洗衣、縫紉等專業資格，讓外人無法質疑他的信念。

去年10月與攝影師熊田貴樹結婚的多部未華子，擔正女主角，表現比想像中好。樣子精緻的她，過往難免給人「花瓶」感覺，但今次演出《萬能家政夫》，其中一場戲講述她因為工作壓力在家中爆喊，表情恰到好處，令人刮目相看。另外，她每集都有不同的上班造型，款式多變而且配搭新潮，成為亮點。

多部未華子的角色大部分時間都很討好，可愛又羞澀，唯一缺點是愛說謊，例如為了不想與瀨戶康史同路回家，她會謊稱要去踩單車等，經常說些讓人感覺多餘的大話。但她也有讓人憐憫的時候，她事業心重，其實受母親影響，後者年輕時為了照顧兩名女兒，放棄工作，當全職主婦，於是將創一番事業的心願寄託在女兒身上，所以多部未華子就算工作到身心俱疲，也要頂硬上。